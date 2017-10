IT-merken domineren in overzicht meest waardevolle merken ter wereld

Business

Zoals elk jaar heeft bureau Interbrand weer een onderzoek gedaan naar de 100 meest waardevolle merken ter wereld. De drie meest waardevolle merken zijn Apple, Google en Microsoft. Op de vierde plaats vinden we het eerste niet-IT merk, namelijk Coca Cola. In totaal zijn in de top 10 van waardevolste merken maar drie merken (Coca Cola, Mercedes Benz en Toyota) te vinden die geen IT-link hebben. Van de vijf snelst groeiende merken zijn er drie (Facebook, Amazon en Adobe) afkomstig uit de IT-sector. Van de drie nieuwkomers zijn er twee (Netflix en Salesforce) tech-gerelateerd. Wij vergeleken deze merkenwaardering met de uitkomsten van hetzelfde onderzoek in 2007.

Wat is er in 10 jaar veranderd als we de 100 meest waardevolle merken op een rij zetten?

Wie een overzicht wil krijgen van hoe de commerciële wereld in 10 jaar is veranderd heeft aan een blik op de waardevolste merken ter wereld al een aardige indicatie.

Wij vergeleken de top 10 uit 2017 met die uit 2007:

Waardevolste merken Merk Positie in 2007 waarde in 2007 (in mln $) positie in 2017 Waarde in 2017 (in mln $) Coca Cola 1 65.324 4 69.733 Microsoft 2 58.709 3 79.999 IBM 3 57.090 10 46.829 General Electric 4 51.569 11 44.208 Nokia 5 33.696 <top 100 > 4.004 Toyota 6 32.070 7 50.291 Intel 7 30.954 15 39.459 McDonald’s 8 29.398 12 41.533 Disney 9 29.210 14 40.772 Mercedes Benz 10 23.568 9 47.829 Bedrijven uit de top 10 van 2017 die in 2007 nog niet in de top 10 stonden Apple 33 11.037 1 184.154 Google 20 17.837 2 141.703 Amazon 62 5.411 5 64.796 Samsung 21 16.853 6 56.249 Facebook <top 100 > 3.026 8 48.188

Alleen de constatering dat Apple alleen nu een waarde vertegenwoordigd die hoger is dan de waarde van de gehele top 3 in 2007 is al zeer opmerkelijk. Al even opmerkelijk is het feit dat Facebook in razende vaart in 10 jaar tijd haar merk heeft opgewaardeerd. Omgekeerd is het spijtig te zien hoe Nokia uit de top 100 is verdwenen.

In totaal is de merkwaarde in 10 jaar tijd met 54% gestegen. In totaal lag de groei in 2017 (ten opzichte van 2016) op 4,2%.

Een ander aandachtspunt is dat er geen enkel niet-IT gerelateerd merk in de top 10 is bijgekomen.

Naast deze vergelijking valt op dat sommige merken een bijzonder sterke waardegroei weten te realiseren. Zo is Facebook in 1 jaar tijd liefst 48% hoger gewaardeerd. Andere nieuwkomer Amazon steeg liefst 29%.