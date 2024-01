De waarde van Apple is tijdens de afgelopen periode gedaald. Dat brengt de waarde van het bedrijf meer in de buurt van Microsoft, die zelfs kans maakt om binnenkort de titel van meest waardevolle bedrijf over te nemen.

De aandelen van Apple kennen een dip omwille van zorgen rondom de gedaalde populariteit van de iPhone. Er is nog maar slechts een kleine dip in de aandelen zichtbaar sinds het begin van dit jaar (4%), die ruim wordt goedgemaakt met de stijging van 48 procent van de waarde van de aandelen tijdens 2023.

De belangrijkste concurrent om de titel van meest waardevolle bedrijf over te nemen is overigens ook een grote speler in de IT. Het gaat om Microsoft, waarvan de aandelen dit jaar al met 2 procent toenamen in waarde. De totale waarde van Microsoft komt daarmee op 2.873 biljoen US dollar, terwijl dat van Apple nog hoger ligt met 2.866 biljoen US dollar.

Wat staat er op de agenda?

Beide bedrijven hebben in het komende jaar wel zaken om naar uit te kijken. Zo komt voor Apple de lancering van de Apple Vision Pro dichterbij. Het gaat om de eerste mixed reality-headset van het bedrijf. Dit toestel werd in 2023 al officieel aangekondigd, maar kende sindsdien wel al tegenslagen in de productie-capaciteit. Meer recent kwam daar nog bij dat het concurrentieveld voor headsets groter wordt. Dat komt door de aankondiging van de Snapdragon XR2+ Gen 2 van Qualcomm die de ontwikkeling van een headset vereenvoudigt. Vijf concurrenten voor de Apple Vision Pro meldden zich sindsdien al.

Lees ook: Apple Vision Pro: gaat het onze manier van werken opschudden?

Bij Microsoft staat dit jaar de lancering van het Windows 12 op de planning. In voorgaande versies van het OS is gebleken dat een minder succevolle versie altijd wordt opgevolgd met een extreem succesvolle versie. Met de tegenvallende adoptiecijfers voor Windows 11 in het achterhoofd, wordt dus voorspeld dat Windows 12 een echte klapper wordt.

Kaarten gunstiger voor Microsoft

Uit de meest recente adoptiecijfers voor Windows 11 tekende zich overigens nog een andere merkwaardige trend op. Zo verloor in december van 2023 Apple gebruikers aan Windows en dus Microsoft. We duidden hierbij al dat dit verlies mogelijks is te wijten aan de M2-chip van Apple die niet de prestaties kon leveren waar gebruikers op hoopten, maar wel stevig voor betaalden.

De nu al dalende interesse in Mac-toestellen en de iPhone, de problemen voor de lancering van de Apple Vision Pro en de naar verwachting succesvolle lancering van Windows 12, leggen de kaarten stevig in het voordeel van Microsoft. Dat bedrijf heeft overigens al op eerdere momenten de titel van meest waardevolle bedrijf van Apple weten af te snoepen. Dat gebeurde bijvoorbeeld in 2021 toen de problemen in de chipmarkt een nadelig effect hadden op de aandelen van Apple. Apple wist zijn positie vooralsnog altijd terug te veroveren.

Tip! Luister de podcast van 2 januari 2024, waarin we vooruitblikken op de lancering van Windows 12.