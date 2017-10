Barracuda: Europese organisaties kiezen steeds vaker voor managed security services

Security

Onderzoek van Barracuda toont aan dat organisaties steeds vaker kiezen voor managed security services. Vooral de vrees voor een cyberaanval en nieuwe Europese wetgeving drijven de keuze aan. Aan het onderzoek deden 102 channelorganisaties uit België, Nederland, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zweden mee.

De toenemende cyberrisico’s en potentiële schade van dergelijk aanvallen zorgen ervoor dat meer bedrijven overwegen om samen te werken met een MSP. De belangrijkste reden is namelijk angst voor beveiligingsincidenten (45 procent), gevolgd door een concreet beveiligingsincident (33 procent). Een andere factor is nieuwe Europese wetgeving (GDPR). Van de deelnemers noemt 33 procent compliance-eisen als reden.

Barracuda ziet door de groeiende securityvraag enorme kansen voor MSP’s. Ruim driekwart van de ondervraagde channnelpartners meldt dat managed services in 2016 de belangrijkste groeifactor voor hun organisatie was. Eén op de vijf Europese solution providers biedt momenteel een vorm van managed security services aan. Een kwart is van plan om de komende twaalf maanden security services toe te voegen aan hun portfolio, terwijl 37 procent een uitbreiding met security services overweegt.

Compleet portfolio

Barracuda geeft aan dat de meeste MSP’s met security in hun portfolio firewall management bieden, alsmede data loss prevention (DLP) en endpoint security services. Deze diensten voorzien slechts in de basisbehoeften van de strikte nieuwe Europese wetten rondom databescherming, aldus Barracuda. Op dit moment ziet het bedrijf nog weinig MSP’s die meer geavanceerde beveiligingstechnologieën bieden, zoals diensten op het gebied van vulnerability management, encryptie en security information and event management (SIEM).

Barracuda concludeert dan ook dat een klein aantal MSP’s een compleet portfolio aan securitytechnologieën biedt. De meeste schijnen slechts individuele oplossingen te bieden die niet optimaal aansluiten op hun overige managed services of productaanbod. De oplossingen voorzien voornamelijk alleen in de meest directe behoeften. Barracuda sluit zijn persbericht af door te stellen dat het erop lijkt dat MSP’s er niet erg op gebrand zijn om end-to-end security services te bieden, met een breed scala aan technologieën.