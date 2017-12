Previder maakt containerplatform beschikbaar

Services

Previder laat aan Techzine weten over uitbreiding van zijn dienstverlening met Previder Container Platform. Zo kunnen klanten sneller applicaties ontwikkelen, testen en implementeren. Het nieuwe platform is gebaseerd op Previder IaaS, wat het ook geschikt maakt voor de hosting van bedrijfskritische applicaties.

Previder koos Rancher als containermanagementplatform, vanwege de mogelijkheid om met dit open-source platform containers eenvoudig op verschillende cloud-omgevingen uit te rollen. In dit geval betekent het Previder IaaS, Microsoft Azure en Amazon Web Services. Binnen enkele minuten kan een Docker-cluster op het Previder IaaS-platform operationeel zijn en mogelijk direct voorzien worden van een tool als Kubernetes.

Het bedrijf geeft aan dat ontwikkelaars zich volledig kunnen focussen op het bouwen van nieuwe applicaties, zonder zorgen over de onderliggende infrastructuur. Dit platform komt voort uit de multi-cloudstrategie van Previder, waarbij softwarebedrijven geholpen worden om sneller te innoveren zonder afhankelijk te zijn van één enkel cloudplatform. Het nieuwe containerplatform wordt gehost in de eigen twin-datacenters van Previder in Nederland.

Het is mogelijk om het Rancher containermanagementplatform met één druk op de knop te installeren op Previder IaaS via het Previder Portal. Ontwikkelaars hoeven vervolgens geen rekening meer te houden met de onderliggende infrastructuur, zoals virtuele servers, storage en netwerk. Door containers te gebruiken kunnen zij de ontwikkeltijd van software verkorten.

Betaalmodel

Klanten die gebruikmaken van het containerplatform krijgen te maken met het pay-per-use principe. Hierbij wordt op basis van een uurtarief afgerekend voor de gebruikte resources (vCPU, RAM, storage en networking). Zo moet het platform uitermate geschikt zijn voor ontwikkel- en testdoeleinden en toepassingen die sterk fluctuerende resources nodig hebben, zoals e-commerce websites.

Overigens zijn er ook aanbieders die betalen per minuut of per seconde toestaan. Zo kunnen klanten van Google Cloud Platform en Amazon Web Services bepaalde diensten gebruiken waarbij er betaald wordt per seconde.