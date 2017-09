Google Cloud Platform gaat betalen per seconde voor compute toestaan

Services

Google gaat de gebruikers van zijn Cloud Platform (GCP) toestaan om per seconde te betalen, zo valt te lezen in een aankondiging. Deze betaalmogelijkheid zal gelden voor een aantal diensten van GCP. Het bedrijf stond dit in bepaalde gevallen al toe, maar daar komen nu dus wat onderdelen bij.

Het nieuwe betaalmodel zal gaan gelden voor Compute Engine, Container Engine en App Engine flexibele omgeving virtual machines (VM’s). Gebruikers kunnen voor de optie kiezen bij alle VM’s, zoals Preemptible VM’s en VM’s die draaien op Google’s premium besturingssysteem-images. Daarbij valt te denken aan Windows Server, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) en SUSE Enterprise Linux Server.

Toch zal deze aanpassing niet veel verschillen van betalen per minuut, zo geeft Google aan. Paul Nash, Group Product Manager Computer Engine, schrijft dat in de meeste gevallen het verschil erg klein zal zijn. Naar schatting gaat het om een fractie van een percentage. Betalen per minuut in plaats van per uur zal voor applicaties wel veel anders zijn, zo benadrukt Nash.

De mogelijkheid om snel af- en op te schalen kan hoog in de kosten lopen als je per uur voor de machines moet betalen, terwijl je hem in de praktijk maar voor een paar minuten nodig hebt. Toch wil Google niet meer de keuze voor de klant maken en blijft er met de nieuwe betaalmogelijkheid nog een minimum van één minuut over.

Concurrentie

De stap lijkt een reactie op een recente ontwikkeling rondom Amazon Web Services. Deze partij kondigde eerder in september al betalen per seconde aan, zoals destijds op Techzine te lezen was. AWS kiest ervoor om de optie pas op 2 oktober door te voeren, GCP doet het per direct.

De andere grote cloudspelers, Microsoft Azure, heeft nog niet een dergelijke stap aangekondigd. Tegenover TechCrunch reageert het bedrijf door te stellen dat met Azure Container Instances Microsoft al de leider is in per seconde betalen. Containers zullen voorlopig een focusgebied blijven aangezien daar volgens het bedrijf per seconde betalen het grootste verschil maakt. De toekomst zal ons leren of Microsoft bij zijn standpunt blijft.