Chrome OS kan spoedig Android-apps op achtergrond draaien

Een aankomende update voor Chrome OS zal Android-applicaties op de achtergrond draaiende houden, een functie die ook wel Android Parallel Tasks genoemd wordt. Dat ontdekte Chrome Unboxed. De functionaliteit staat gepland voor Chrome OS 64, dat momenteel alleen beschikbaar is in de bèta channel.

Sinds Android-apps op Chrome OS aangeboden worden, zijn er restricties. De apps pauzeren namelijk zodra er gewisseld wordt. Dit levert voor gebruikers die graag multitasken op een pc een niet al te fijne gebruikservaring op. Er zijn uiteraard uitzonderingen, zoals Spotify, maar bijvoorbeeld apps met real-time data onderbreken zodra er uit het venster gegaan wordt.

Chrome OS 64 zal apps blijven draaien als ze niet actief gebruikt worden. Daarmee wordt het besturingssysteem interessanter voor personen die overstappen van platform. Zij hebben ongetwijfeld wel eens gemerkt dat het pauzeren toch frustrerend kan zijn. Tegelijkertijd lijkt Google zich met Chrome OS 64 erg te focussen op multitasken. Recentelijk werd er bijvoorbeeld de split view-optie toegevoegd aan dezelfde versie.

Introductie

Het is zeer aannemelijk dat de functie uiteindelijk ook naar de publieke uitvoering van het besturingssysteem komt. Google voegt Android Parallel Tasks immers niet voor niets toe aan de testversie. Waarschijnlijk betekent dit een publieke introductie in de nabije toekomst, al is er geen specifieke datum bekend.

Door de mogelijkheid te bieden laat Google Android-apps op Chrome OS wat meer op desktop-programma’s lijken. Naast het niet pauzeren, betekent het tevens dat er geen data verloren gaat en dat we minder te maken krijgen met gekke user interfaces. De nieuwe functionaliteit is ook al in werking te zien. Chrome Unboxed plaatste namelijk een video online, die je hieronder kunt bekijken.