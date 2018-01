AT&T biedt 5G vanaf eind 2018 aan

Networking

AT&T, één van ’s werelds grootste telecomproviders, zal het vijfde generatie (5G) mobiele netwerk eind 2018 lanceren. Aanvankelijk gebeurt dit in een beperkt aantal Amerikaanse steden, ongeveer twaalf. De aankondiging van AT&T volgt nadat recentelijk de eerste standaarden voor 5G officieel vastgelegd werden.

De telecomprovider ziet dat 5G eindeloze voordelen realiseert. Volgens het bedrijf zal het mobiele netwerk de manier waarop men leeft, werkt en van entertainment geniet veranderen. Naast een sneller netwerk betekent dit erg lage latentie. 5G wordt ook wel gezien als een aandrijver van toekomstige technologieën zoals zelfrijdende auto’s. Daarom wil AT&T het netwerk snel introduceren.

Om de ontwikkeling te bevorderen kwam 3GPP vorige maand met sleutel elementen voor 5G new radio (NR) standaarden. Door de specificaties kunnen fabrikanten hardware maken voor 5G. Voor AT&T is dit gunstig, aangezien de introductie kan versnellen. Het bedrijf denkt dat de standaarden uiteindelijk zorgen voor een snellere marktintroductie zonder dat de langetermijnvisie aangetast wordt.

Plannen

In het afgelopen jaar legde de telecomprovider de basis voor mobiele 5G, met de lancering van 5G Evolution in verschillende gebieden. In dat geval ging het om Atlanta, Austin, Boston, Bridgeport (Connecticut), Buffalo (New York), Chicago, Fresno, Greenville (South Carolina), Hartford (Connecticut), Houston, Indianapolis, Los Angeles, Louisville, Memphis, Nashville, New Orleans, Oklahoma City, Pittsburgh, San Antonio, San Diego, San Francisco, Tulsa (Oklahoma) en Sacramento. Het is afwachten welke steden er onder de huidige aankondiging vallen.

Naast het leveren van mobiele 5G aan consumers, verwacht AT&T 5G proeven te verzorgen voor bedrijven. De organisaties zullen verschillen in omvang en sector. Zo kunnen zij hun zakelijke activiteiten veranderen en de klant een aantrekkelijkere ervaring bieden. Eerder verscheen er op Techzine een achtergrondartikel over de plannen van AT&T rondom sneller internet. Toen bleek al dat zowel de consument als het bedrijfsleven moet profiteren van edge computing. De huidige aankondiging brengt dat steeds dichterbij.