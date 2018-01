SanDisk komt met USB-stick met 1TB-opslagcapaciteit en USB-C ingang

Hardware

Western Digital heeft tijdens zijn presentatie op de CES 2018 in Las Vegas een interessant nieuw product onthuld. Het gaat om het prototype van een USB-C stick die een capaciteit van maar liefst 1TB moet krijgen. Dat is meer dan ooit en het product zal mettertijd uitgebracht worden via dochterbedrijf SanDisk.

Dat meldt de site The Verge, die aanwezig was tijdens de prestentatie van Western Digital op de CES. Het gaat om een prototype, dus geen definitief product, maar zou wel al werken volgens het bedrijf. Volgens SanDisk gaat het om de kleinste USB-stick met het meeste opslaggeheugen ooit.

Niet de meeste opslagcapaciteit

Technisch gezien klopt dat wel. Het is namelijk voor het eerst, dat er een USB-C stick ontwikkeld is die over deze capaciteit beschikt. Maar de grootste hoeveelheid opslagcapaciteit op een USB-stick vinden we in de Kingston DataTraveler Ultimate GT met een capaciteit van 2TB.

Dat de SanDisk-versie beschikt over een USB-C ingang, maakt het mogelijk om hem ook als een extern opslagmedium voor bijvoorbeeld je smartphonegegevens te gebruiken. Helaas gaf Western Digital geen technische details vrij over het apparaat van SanDisk. In plaats daarvan moeten we het doen met de belofte dat het een snelle stick is.

Hoeveel het apparaat zal kosten straks is niet bekend. Ook weten we nog niet wanneer deze überhaupt op de markt gebracht zal worden. Daar deed SanDisk tijdens de presentatie nog geen uitspraken over.