Samsung komt dit jaar nog met 7,3-inch opvouwbare smartphone

In 2018 zou Samsung maar liefst drie verschillende vlaggenschiptelefoons presenteren. Begin dit jaar zou nog de Galaxy S9 gepresenteerd worden en later dit jaar de Galaxy Note 9. Maar het belangrijkste nieuwe toestel dat eraan zit te komen is zonder twijfel de Samsung Galaxy X.

De doorgaans welingelichte Zuid-Koreaanse nieuwswebsite ETNews meldt nieuwe details over het toestel. Dat zou volgens de site een 7,3-inch oled-scherm krijgen. Het scherm kan op twee manieren gebruikt worden: door het helemaal uit te vouwen, waardoor je een tablet krijgt, maar ook door het dubbel te vouwen. In dat laatste geval beschik je over een vrij normale smartphone.

Duurste telefoon die er is

Ondanks dat het nieuws interessant klinkt, en het mooi is om te zien dat er eindelijk een opvouwbaar scherm op de markt komt, moet daar wel een hoge prijs voor betaald worden. De Galaxy X zou volgens ETNews in een hele nieuwe categorie vallen wat de kosten betreft. Het toestel zou meer dan duizend dollar gaan kosten en sowieso het allerduurste Samsung-toestel ooit.

In ruil daarvoor krijgen consumenten niet alleen een vernieuwend toestel dat wat ontwerp en gebruikselementen een ervaring biedt die mensen nog niet hebben gehad bij smartphones, ook krijgen ze een zeer high-end apparaat. Dat zal voorzien zijn van de nieuwste processor en ook grote hoeveelheden werk- en opslaggeheugen.

Bij CES onthuld

Het schijnt dat Samsung het nieuwe toestel al tijdens de CES getoond heeft aan een selecte groep journalisten. Die informatie is nog niet bevestigd, maar het zou goed kunnen dat Samsung alvast wat mensen warm heeft proberen te krijgen voor de nieuwe technologie. Het gerucht gaat al langer dat het bedrijf een opvouwbaar toestel uit wil brengen en dat moet dit jaar dus gebeuren.