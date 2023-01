Samsung heeft aangekondigd om zijn nieuwste producten te onthullen op 1 februari, tijdens het eerste Unpacked evenement van 2023. De verwachting is dat de nieuwe Samsung Galaxy S23 smartphone line-up het middelpunt zal zijn, met geruchten en teasers wijzen op een nieuw, verbeterd camerasysteem en hogere prestaties. Daarnaast wijzen geruchten op een nieuwe Galaxy Book 3 Ultra.

Het gerucht gaat dat de Samsung Galaxy S23 Ultra een 200-megapixel hoofdcamera krijgt met de mogelijkheid om in 8K@30FPS video’s op te nemen. Samsung zou gekozen heeft voor de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, die sneller en energiezuiniger is dan de vorige generatie. Samsung zou ook voor het eerst Qualcomm gebruiken om de Galaxy S23 in elk land aan te drijven.

In het verleden leverde Samsung ook modellen met de eigen Exynos-chips, maar daar heeft het wat kritiek op gekregen omdat die vaak slechter presteerden dan hun Snapdragon-tegenhangers. Mogelijk heeft Samsung nu geluisterd naar die kritiek.

Gelekte beelden suggereren een platter ontwerp en een 1TB opslagmogelijkheid. De meer mainstream Galaxy S23 en S23+ telefoons zouden ook enkele upgrades krijgen, waaronder een 12MP frontcamera en een grotere batterij, maar men verwacht geen grote veranderingen.

Er komt mogelijk een Galaxy Book 3 Ultra aan

Samsung onthult mogelijk ook een nieuwe laptop, de Galaxy Book 3 Ultra, die volgens de geruchten een OLED-scherm met ingebouwde touchscreen krijgt. Er komen mogelijk ook twee andere Galaxy Book-modellen met verbeterde prestaties en geavanceerde schermtechnologie.

Er wordt ook gespeculeerd dat de lancering van de nieuwe Galaxy Tab S9-familie mogelijk is uitgesteld vanwege de economische onzekerheid. Of zullen ze ook enkele tablets aankondigen? Dat blijft nog even de vraag.

Waarschijnlijk zullen er geen foldables aanwezig zijn in de line-up

Nieuwe oordopjes liggen waarschijnlijk niet in het verschiet, aangezien Samsung twee jaar geleden de Galaxy Buds 2 introduceerde. Over het algemeen bieden de Unpacked-evenementen het nieuwste en beste van Samsung. Voor deze editie lijkt de nadruk te liggen op camera- en prestatie-upgrades voor de Samsung Galaxy S23-familie en een nieuwe laptop in de Galaxy Book-lijn.

Over een paar dagen de officiële aankondigingen van Samsung, pas dan weten we wat het bedrijf exact in petto heeft.

We verwachten overigens niet dat er zo vroeg in 2023 al nieuwe Galaxy Z opvouwbare telefoons, Galaxy A budget telefoons of Galaxy Watches zullen worden gepresenteerd. Die worden meestal later in het jaar aangekondigd.