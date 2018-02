eBay zet Paypal aan de kant voor het Nederlandse Adyen

Business

Na zo’n vijftien jaar samen heeft eBay besloten de samenwerking met PayPal te beëindigen. De veilingsite vindt dat het tijd is voor iets nieuws en komt uit bij het Nederlandse Adyen. Dit bedrijf zal verantwoordelijk worden voor het verwerken van transacties.

De overeenkomst met PayPal loopt nog tot 2020. Na beëindiging van het contract kunnen gebruikers nog wel PayPal kiezen als betaaloptie. De rol van het bedrijf op eBay wordt echter kleiner, aangezien het verwerken van kaartbetaling niet meer door PayPal gebeurt. Daarvoor is Adyen in de toekomst verantwoordelijk. eBay-CEO Devin Wenig zegt over de keuze dat het bedrijf ervan overtuigd is een meer naadloze ervaring te kunnen bieden terwijl kopers en verkopers meer keuze uit betalings- en uitbetalingsopties krijgen.

Plannen

Het Nederlandse bedrijf wil dit jaar een beursgang realiseren. In 2016 boekte Adyen nog een omzet van 178 miljoen dollar (143 miljoen euro). In dezelfde periode haalde PayPal 11 miljard dollar op. Recode speculeert over een mogelijk aandelenbelang in Adyen wegens de deal, maar daar is publiekelijk in ieder geval niet gecommuniceerd.

eBay was eerder eigenaar van PayPal. Het bedrijf werd in 2003 gekocht voor 1,5 miljard dollar. In 2015 vond er een afsplitsing plaats, waardoor PayPal zelfstandig raakte. Dit kwam onder meer doordat PayPal te groot werd. Momenteel is eBay 42 miljard dollar waard. PayPal kent een waarde van 102 miljard dollar.

Reactie beurs

De keuze voor Adyen betekende niet veel goeds voor de aandeelwaarde van PayPal. Nabeurs daalde de waarde met zo’n twaalf procent. Inmiddels zien we wel weer een correctie, maar de 85 dollar van woensdagavond is nog niet in zicht. Een aandeel kost momenteel zo’n 75 euro. eBay zag de koerswaarde wel omhoog gaan. Bij sluiting betaalde men zo’n 40,58 dollar voor een aandeel. Nabeurs zagen we al een aanschafprijs van 45 dollar.