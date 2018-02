Forse afname wereldwijde verkopen smartphones

Business

Het aantal verkochte smartphones is het afgelopen kwartaal flink teruggelopen. Dat blijkt uit een bericht van IDC, dat meldt dat er nog 403,5 miljoen over de toonbank gingen in het vierde kwartaal van 2017. Dat is 6,3 procent minder dan een jaar eerder. Vooral in de wat volwassenere markten, waaronder China en de Verenigde Staten, voelden consumenten naar het schijnt weinig noodzaak om te upgraden naar een nieuwere generatie smartphone.

IDC schrijft de daling vooral toe aan de ultra-high-end vlaggenschepen die de laatste tijd gepresenteerd zijn. De toestellen zijn voorzien van grote schermen, geavanceerde biometrica en verbeterde kunstmatige intelligentie, maar zijn ook flink wat duurder dan voorgaande generaties. Vermoedelijk zorgt dat voor een terugloop van het aantal verkochte smartphones.

Apple vs Samsung

Het is ondertussen een oud liedje: Apple en Samsung beconcurreren elkaar voor de topplek. Dit kwartaal was het Apple dat aan het langste eind trok en bovenaan eindigde. De Amerikanen verkochten 77,3 miljoen smartphones (-1,3%) en zagen hun marktaandeel op 19,2 procent uitkomen.

Samsung trok dus aan het kortste eind en verkocht 74,1 miljoen toestellen. Dat is minder dan vorig jaar, toen het nog 77,5 miljoen exemplaren leverde. De daling valt vermoedelijk te wijten aan steeds grotere druk van Chinese spelers en Apple, en mogelijk ook het floppen van de Samsung Galaxy Note 7.

De rest

De rest van de bedrijven in de top vijf zijn Chinees: Huawei, Xiaomi en Oppo. Huawei blijft de grootste Chinese speler, met 41 miljoen geleverde smartphones. Dat is 9,7 procent minder dan een jaar eerder. Xiaomi is de nummer vier op de lijst met als enige een toegenomen marktaandeel. Deze fabrikant verkocht 28,1 miljoen toestellen (+96,9%). Tot slot is er nog Oppo, dat 27,4 miljoen toestellen verkocht (-13,2%). Hieronder de complete top vijf.