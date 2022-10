De verkoop van pc’s en laptops blijft wereldwijd dalen. Dit signaleren experts van IDC in een rapport over het derde kwartaal van 2022. Alleen Apple noteerde meer verkoop in het afgelopen kwartaal.

De wereldwijde pc- en laptopmarkt kampt al enige tijd met terugvallende verkoop. Uit het kwartaalrapport van IDC over Q3 2022 blijkt dat de verkoopcijfers met 15 procent zijn gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Dit is ongeveer dezelfde daling die voor het tweede kwartaal van dit jaar werd genoteerd.

Redenen dalende verkoop

De redenen voor de tegenvallende verkoop in het afgelopen kwartaal zoeken de onderzoekers in een afnemende vraag en problemen met de levering van pc’s en laptops.

In totaal gingen er in het afgelopen kwartaal wereldwijd 74,25 miljoen pc’s en laptops over de toonbank. In Q3 2021 waren dat nog 87,31 miljoen stuks. Deze hoeveelheden zijn ongeveer gelijk met die van voor de pandemie. Volgens de onderzoekers komt dit vooral door veel vervangingsaankopen uit het zakelijk segment vanwege de end-of-life van besturingssysteem Windows 7.

De gemiddelde prijs voor een pc of laptop daalt ook. De afgelopen jaren was de gemiddelde prijs van een laptop 938 euro (910 dollar) door een combinatie van een shift naar high-end modellen en hogere kosten van componenten en logistiek. Door de verminderde vraag en het afzien van orders daalt deze gemiddelde prijs sinds het tweede kwartaal van dit jaar. Volgens IDC is ook dit een teken van een terugtrekkende markt.

Apple in de lift

Wanneer naar de verkoopcijfers van de diverse leveranciers wordt gekeken, dan constateren de onderzoekers dat Apple, nummer vier in het marktsegment, in het derde kwartaal van 2022 positieve cijfers heeft weten te schrijven. Dit door sterke promotiecampagnes.

Ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2021 noteerde de techgigant zelfs een toename van maar liefst 40.2 procent. In totaal gingen er in het meest recente kwartaal iets meer dan 10 miljoen Macs en MacBooks over de toonbank.

Van de top vijf zag de nummer twee, HP, zijn verkoop het hardste dalen, met een afname van 27,8 procent. Marktleider Lenovo zag zijn pc- en laptopverkoop met 16,1 procent dalen. Ook Dell, de nummer drie, ging hard naar beneden (21 procent). ASUS, de nummer vijf in het marktsegment, zag zijn verkoop met 7,8 procent afnemen.

