Consumenten bleken in 2023 een grotere interesse te hebben in premium-smartphones. Zo steeg de verkoop van modellen die duurder zijn dan 600 dollar met zes procent ten opzichte van een jaar eerder. De trend is te zien bij meerdere technologische toestellen.

De toenemende verkoop in het premium-segment blijkt uit een rapport van Counterpoint Research. Het is tevens het belangrijkste segment voor de verkopers van smartphones. Zo duidt het rapport dat deze verkoop 60 procent van de totale omzet in de smartphone-industrie genereert.

De grootste winnaar in het segment blijkt Apple. De iPhone-bouwer wordt benoemd als ‘de onbetwiste leider op de premium-markt’. Al is hier wel de kanttekening bijgezet dat het aandeel in het premium-segment vergeleken met alle smartphone-bouwers is afgenomen voor Apple ten opzichte van 2022.

Bovendien geeft Apple in de meest recente lijn altijd toestellen uit die onmiddellijk in de premium-categorie vallen. In het premium-segment rekent het onderzoek namelijk alle toestellen boven de 600 dollar.

‘Langer hetzelfde toestel’

Volgens het rapport zijn consumenten bereid meer te betalen omwille van de kwaliteit die zij ervoor terugkrijgen, wat ervoor zorgt dat het toestel langer meegaat. Verder merkt het op dat een dure smartphone voor velen een statussymbool is en dat de toestellen toegankelijker worden voor een breder publiek door promoties en opties voor gespreid betalen.

Veel van de verkopen plaatsen zich dan ook meteen in de duurste categorie van smartphones. Zo is het segment met toestellen boven de 1.000 dollar goed voor ruim een derde van de totale omzet in 2023. Samsung is na Apple de tweede marktleider in het premium-segment. Dat is een gunstig vooruitzicht voor de aankomende lancering van de Samsung Galaxy S24-serie.

Smartphone-verkoop daalt

Goedkopere series van smartphone-fabrikanten betalen wel de prijs van de stijgende verkoop van het premium-segment. De verkoopcijfers van de totale smartphone-markt nemen namelijk af. Onderzoeksbureau IDC maakte eind november 2023 al de voorspelling dat in 2023 het totaal aantal verscheepte toestellen jaarlijks met 3,5 procent afneemt.

IDC merkt overigens wel op dat de markt herstellende is. Hetzelfde verhaal is te zien in de GPU-markt. Voor de verkoop van deze kaarten zijn de historisch lage verkoopcijfers van tijdens de pandemie-periode officieel voorbij. Al is het ook daar zo dat de markt nog herstellende is. Wellicht bieden nieuwe en nog te verkennen wegen voor AI-pc’s nog goede kansen voor high-end GPU’s en de totale omzet in de GPU-markt.