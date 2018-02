Firefox 59 voorkomt dat sites zomaar privégegevens kunnen lekken

Security

Firefox 59 zal de hoeveelheid informatie die websites over je surfgedrag kunnen verzamelen als je de browser in privémodus gebruikt flink inperken. Normaliter is het zo dat als je op een link klikt en zo een nieuwe site bezoekt, de site die je bezoekt ook te zien krijgt waar je vandaan komt.

Dankzij die functie, die ‘referrer value’ heet, leren websites begrijpen waar hun bezoekers vandaan komen. Daar kunnen ze dan handig op inspelen. Maar het zorgt ook dat je persoonlijke browsegegevens kunnen lekken, want de site weet precies van welke pagina je af komt.

Advertenties en meer

Browsers gebruiken de referrer value ook om andere details op te vragen. Denk daarbij aan advertenties, maar ook aan sociale media koppelingen op een site. Daardoor weten veel verschillende sites en diensten waar je allemaal heengaat op het internet. De wat grotere websites nemen die gegevens ook op en verkopen de data om ervoor te zorgen dat bezoekers gericht advertenties te zien krijgen.

In sommige gevallen kan dat ertoe leiden dat privacygevoelige gegevens uitlekken over de bezoeker. Zo omschrijft ZDnet een geval waarbij de site healtcare.gov ook gegevens doorgaf over de leeftijd en de postcode van een bezoeker, evenals of iemand een roker was of niet en wat voor inkomen deze specifieke persoon had.

Om dat soort datalekken te voorkomen, zal Firefox 59 in de privacyoptie al deze informatie verwijderen. Enkel het webdomein wordt nog doorgegeven aan sites, waarmee die dus wel te zien krijgen waar iemand vandaan komt, maar niets meer over het individu zelf. “Hiermee voorkomen we dat sites per ongeluk gebruiksgegevens aan derde partijen lekken, als hun gebruikers ervoor kiezen in privémodus te browsen,” aldus Firefox in eens tatement.