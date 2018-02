‘Microsoft vraagt app-ontwikkelaars het woord Windows uit de naam te halen’

Apps & Software

Microsoft lijkt de enigszins opmerkelijke keuze gemaakt te hebben om achter bedrijven aan te gaan die het woord Windows in hun app-naam gebruiken. Verschillende bedrijven die in sommige gevallen al enige jaren een app voor Windows hebben, krijgen bericht dat ze hun naam moeten veranderen.

Zo melden WindowsArea.de en DrWindows, die allebei apps in de Microsoft Store hebben staan, dat ze een brief van Microsoft kregen. Daarin valt te lezen dat ze hun app uit de store moeten halen omdat ze het woord Windows in de naam hebben staan. Dat terwijl DrWindows al sinds 2012 een app heeft.

Vreemde mail

De mail die verzonden werd is enigszins opmerkelijk opgezet. De advocaten van Microsoft verzonden deze afgelopen zaterdag en de site-eigenaren kregen welgeteld één dag om de app een andere naam te geven, of om deze te verwijderen. Anders zou Microsoft de app verwijderen uit de Store en de ontwikkelaarsaccount mogelijk geheel sluiten wegens “patentinbreuk”.

Ook opmerkelijk aan het bericht is dat de appstore waarnaar verwezen wordt, in de mail de Windows Store heet. Dat terwijl de appstore al enige tijd geleden de nieuwe naam Microsoft Store gekregen heeft. Zo bezien hoeven de ontwikkelaars eigenlijk niets te doen, aangezien er gevraagd wordt om hun app te veranderen in een appstore die niet meer bestaat.

Microsoft schrijft ook dit in de brief: “Vertel ons wat er volgens jou mis is: de app gebruikt zonder toestemming handelsnamen van de Microsoft Corporation. In dit geval gebruikt de app ‘Windows’ in de titel”. Daarmee lijkt het erop dat de mail automatisch gegenereerd is en is het maar de vraag hoe serieus dit genomen moet worden.