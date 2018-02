ARM onthult processor met machine learning-mogelijkheden

Hardware

ARM biedt zijn partners processoren met machine learning-mogelijkheden aan. Met Project Trillium, zoals de chip ook wel genoemd wordt, wil ARM een processor bieden die de standaard wordt voor machine learning in mobiele- en internet of things (IoT)-apparaten. Volgens het bedrijf gaat het om de efficiëntste oplossing voor neurale netwerken.

Hoewel de naam doet vermoeden dat het om een geheimzinnig project gaat, heeft ARM al wel een aantal prestaties en features gedeeld. Zo is er de ARM ML processor en de ARM OD processor. Die eerste is van de grond af aan opgebouwd en gebaseerd op de schaalbare ARM ML-architectuur. Voor mobiele computing realiseert de chip meer dan 4,6 triljoen bewerkingen per seconde. ARM ML levert twee tot vier keer de real-world doorvoer.

De ARM OD is ontworpen om mensen en objecten te identificeren. Dit gebeurt door middel van real-time detectie met full-HD processen bij 60 frames per seconde. Deze chip zou de prestaties van digitale signaalprocessoren tot 80 keer overtreffen. ARM spreekt ook over een significante verbetering in detectiekwaliteit in vergelijking met vorige ARM-technologieën.

Het bedrijf geeft aan dat een combinatie van de twee processoren voor een nog beter resultaat zorgt. Dan ontstaat er een “high-performance, power-efficient personendetectie en herkenningsoplossing”. Apparaten krijgen te maken met hoge resolutie, real-time gedetailleerde gezichtsherkenning op een batterij-vriendelijke manier.

Verdere details

Ook de ARM NN software behoort tot de aankondiging. Deze dient als een tussenoplossing voor neuraal netwerk-oplossingen zoals TensorFlow, Caffe en Android NN en de volledige reeks ARM Cortex CPU’s, ARM Mali GPU’s en ML-processoren. Project Trillium zal meerdere toepassingen kennen. ARM noemt mobile, slimme camera, kleine gebieden, consumer, augmented reality en virtual reality, robotics, drones, internet of things, logistics, home en wearables in het bijzonder.

Uiteindelijk zal codenaam Project Trillium vervangen worden door een commerciële merknaam. De nieuwe suite ARM ML IP is in april beschikbaar voor een vroege preview, waarna de algemene beschikbaarheid medio 2018 volgt.