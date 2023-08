Microsoft heeft vandaag een nieuwe previewversie van Microsoft Excel beschikbaar gemaakt. Belangrijkste nieuwe feature in deze preview in de ondersteuning voor de programmeertaal Python. Veel data-analisten zijn gewend om met Python code te schrijven om analyses te doen, nu kan dat dadelijk ook in Excel. Daarmee krijgt Excel vleugels.

Voor de basisgebruiker van Excel is het nieuws van vandaag weinig spannends, maar bij geavanceerde Excel-gebruikers gaat de vlag uit. Microsoft Excel krijgt ondersteuning voor Python, daarmee wordt het eindelijk mogelijk om de bekende programmeertaal onder data-analisten ook binnen Excel te gebruiken. Om hier gebruik van te maken moet je je aanmelden voor het Microsoft 365 Insider programma.

Python komt om te beginnen enkel beschikbaar in de desktopversie van het populaire spreadsheetprogramma. De berekeningen in Python worden door Microsoft vervolgens in de cloud uitgevoerd en niet op de pc van de gebruiker. Het is niet helemaal duidelijk waarom Microsoft hiervoor heeft gekozen, in principe kan Python prima draaien op een pc.

Wellicht dat Microsoft van plan is Excel naar een nog hoger niveau te tillen, door bij grotere spreadsheets alle berekeningen in de cloud te maken. Zodat de applicatie niet meer vast kan lopen door een gebrek aan rekenkracht wanneer de spreadsheet te groot wordt. Wellicht dat uit onderzoek blijkt dat Python voornamelijk op grote datasets zal worden toegepast en niet op kleine datasets.

Microsoft werkt samen met het bekende data platform Anaconda om Python ondersteuning te bieden in Excel. Excel gebruikt de Python distributie van Anaconda, deze bevat 400 geselecteerde en gecontroleerde libraries die nog meer mogelijkheden bieden. Zo zijn populaire libraries als Matplotlib en Seaborn beschikbaar voor datavisualisatie, scikit-learn voor machine learning en pandas voor het werken met tabellen. Om Python code te schrijven begint men de formule met =PY.

