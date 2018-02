Amerikaanse inlichtingendiensten raden gebruik producten Huawei en ZTE af

Security

De Amerikaanse inlichtingendiensten raden Amerikaanse burgers af om nog gebruik te maken van producten en diensten van de Chinese technologiereuzen Huawei en ZTE. De directeurs van zes grote Amerikaanse inlichtingendiensten lieten dit tijdens een commissievergadering op dinsdag weten. Onder meer de directeurs van de CIA, FBI, NSA en National Intelligence meldden dit.

Dat meldt CNBC op basis van de commissievergadering van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Volgens FBI-directeur Chris Wray maakt de Amerikaanse regering zich “grote zorgen over de risico’s verbonden aan het toestaan van een bedrijf of entiteit van een buitenlandse mogendheid die onze waarden niet deelt”. Door de verkoop van smartphones, kunnen deze bedrijven en dus ook die regeringen zichzelf een machtspositie werven binnen de Amerikaanse telecommunicatienetwerken. Dit zorgt voor “de capaciteit om informatie te veranderen of stelen”.

Angst voor spionage

Nieuw zijn deze waarschuwingen niet. Van de Amerikaanse inlichtingendiensten weten we al enige jaren dat men zich zorgen maakt over Huawei, dat opgericht is door een voormalig medewerker van het Chinese leger. Amerikaanse politici omschreven het bedrijf in het verleden al een als “weinig meer dan een tak van de Chinese overheid”.

In 2014 leidde dat er al toe dat Huawei niet meer mee mocht dingen naar Amerikaanse overheidscontracten en eerder dit jaar bleek dat Huawei-producten niet langer gebruikt mogen worden binnen Amerikaanse overheidsdepartementen. Nu lijkt het er ook op dat Huawei ook op de consumentenmarkt in de problemen komt.

Banden met de overheid

“De focus van mijn zorgen,” begon Richard Burr, de Republikeinse voorzitter van de Intelligence Committee, “ligt momenteel bij China. En dan vooral bij Chinese telecombedrijven als Huawei en ZTE, waarvan we weten dat ze buitengewone banden met de Chinese overheid hebben.”

In een reactie laat Huawei weten dat het zich absoluut niet kan vinden in de kritiek. “Huawei wordt door overheden en consumenten in 170 landen vertrouwd.” Ook stelt het dat zijn producten niet voor grotere veiligheidsrisico’s zorgen dan andere ICT-ondernemingen.