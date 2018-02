Netgear brengt mobiele router Nighthawk M1 uit

Netgear heeft tijdens Mobile World Congress bekendgemaakt de Nighthawk M1, een mobiele router, in Europa en het Midden-Oosten te lanceren. Het apparaat biedt een verbinding tot 1 Gbps voor downloaden, streamen en mediadelen waar dan ook. Dit is mogelijk met de meeste mobiele data-abonnementen.

Met de Nighthawk M1 kunnen er tot 20 wifi-apparaten verbonden worden. Na aankomst op de plek van bestemming is het mogelijk om data van externe wifi- of ethernetnetwerken via de Nighthawk te offloaden, om data te besparen. Met de Netgear-app voor Nighthawk M1 wordt beheer van wifiverbindingen, aanpassen van instellingen, controleren van dataverbruik, afspelen van mediabestanden en instellen van beperkingen eenvoudig.

Specificaties

Netgear geeft aan dat de gebruiker bij vrijwel elke aanbieder in Europa en delen van het Midden-Oosten terecht kan. Na het kiezen van het gewenste abonnement kan de simkaart in de router gestoken worden. De Nighthawk M1 biedt naast een downloadsnelheid tot 1 Gbps een uploadsnelheid van 150 Mbps. Andere functionaliteiten somt Netgear als volgt op:

4G LTE Advanced Category met 4-band Carrier Aggregation met 4×4 MIMO.

Ethernetpoort en 2 USB-poorten (type A en C) voor streaming vanaf microSD, USB of een externe harddrive naar alle verbonden apparaten.

Ondersteuning voor Arlo Smart Home Security als basisstation voor Arlo Camera.

Offloading via wifi of ethernet.

Altijd aan-connectie kan met tot 20 wifi-apparaten worden gedeeld.

Ouders kunnen toegang tot online content instellen/filteren.

Beveiligingsmaatregelen als een gastennetwerk, firewall en poortfiltering.

802.11ac en Dual-Band 2.4GHz/5GHz dual gelijktijdige wifi voor betere prestaties en minder storing.

Simpele, intuïtieve Netgear app-gedreven gebruikerservaring voor monitoring van dataverbruik, beheer van apparaten en netwerkinstellingen, via iOS en Android.

Krachtige, duurzame batterij die tot 24 uur meegaat bij continu gebruik.

Verbeterde JumpBoost-functionaliteit om smartphones en kleine, draagbare usb-apparaten mee op te laden.

Twee TS-9 connectors beschikbaar voor optionele 4G/3G-antennes.

Ondersteuning in meerdere talen.

Het bedrijf biedt 90 dagen gratis technische ondersteuning. De Nighthawk M1 is per direct verkrijgbaar in Europa, de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar. In 2017 verscheen de mobiele router al in de Verenigde Staten. In Europa betaalt men 329,99 euro voor de Nighthawk M1.