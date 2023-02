Linux-kernel 6.2 heeft het levenslicht gezien. De release ondersteunt nu standaard de op Arm gebaseerde M1-en M2-processors van Apple. Ook Intel Arc GPU’s, Intel Skylake-processors en Nvidia RTX 30 Series GPU’s worden nu beter ondersteund.

De nieuwe versie van de Linux-kernel is volgens schema uitgebracht en alleen met een aantal kleine fixes, zo geeft Linux-goeroe Linus Torvalds aan. Versie 6.2 is nog steeds een experimentele build, maar experts verwachten wel dat deze versie bijvoorbeeld de basis gaat vormen voor de komende Ubuntu Linux-distributie.

Ondersteuning voor Apple-processors

De belangrijkste updates in deze versie betreffen de ondersteuning voor de op Arm gebaseerde Apple M1-processors. Halverwege vorig jaar kondigde Torvalds deze gewilde ondersteuning aan, maar vanaf nu is deze voor een grotere doelgroep beschikbaar. Tot nu toe konden Linux fans alleen met de Asahi Linux-distributie het OS op M1- en M2-processors draaien.

Linux 6.2 biedt Mac-gebruikers met M1-processors nu onder meer ondersteuning voor het opschalen van deze processors, devicetree-ondersteuning zodat het open-source besturingssysteem zoals bedoeld op de Apple hardware draait en Bluetooth driver-comptabiliteit voor zowel de M1-, als de M2-processors.

De ondersteuning voor Apple M2-processors is in Linux 6.2 nog wel beperkt en bevindt zich nog in een ontwikkelfase.

Intel en Nvidia

Naast de ondersteuning voor de Apple-processors biedt Linux 6.2 nu ook meer ondersteuning voor Intel Arc GPU’s. Ook de Intel Skylake-processors worden nu meer bediend.

Voor deze laatste processors richt de ondersteuning zich vooral op Intel Call Depth Tracking om de prestaties van oudere processors te verbeteren. Deze feature voorkomt de Retbleed-hardwarefout, waarbij de root password hash voor Linux-systemen uit Intel- en ook AMD-processors wordt gelekt.

Verder worden ook Nvidia RTX 30 Series GPU’s ondersteund. Hiervoor biedt Linux 6.2 een nieuwe open-source device driver voor Nvidia-kaarten.

Overige updates

Een overige update is onder meer de introductie van de nieuwe RV (Runtime Verification) tool. Met deze tool kunnen ontwikkelaars het draaien van het runtime verificatiesysteem controleren. Verder biedt de Linux 6.2-kernel ondersteuning voor de nieuwe Rust-infrastructuur, diverse storage- en securityfunctionaliteit en ondersteuning voor de Wi-Fi 7-technologie.