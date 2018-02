Essential Phone komt later dit jaar naar Nederland

Later dit jaar nog zal de Essential Phone naar Nederland en andere Europese landen komen. De smartphone, die bedacht is door Android-ontwikkelaar Andy Rubin, was tot nu toe enkel in de Verenigde Staten beschikbaar. Wanneer de telefoon naar Nederland komt is overigens nog niet duidelijk.

Dat heeft Jason Keats, die leiding geeft aan de onderzoeksafdeling van Essential, tegenover Nu.nl laten weten. Volgens Keats komt de smartphone op termijn naar verschillende Europese landen, waaronder ook Nederland. Wanneer precies kon hij niet vertellen en over de prijs had hij helaas ook niets te melden. Wel speculeert Keats openlijk dat de dollarprijs – 499 dollar – gewoon omgezet wordt naar euro’s.

Dit is de Essential Phone

De telefoon heeft een flink scherm van 5,7-inch met een resolutie van 2.560 bij 1.312 pixels. Daarmee zijn de beelden van Android behoorlijk scherp, want er zijn flink wat pixels waar de smartphone mee kan werken. Het toestel wordt draaiende gehouden door een Qualcomm Snapdragon 835-processor, die vier gigabyte aan werkgeheugen ter beschikking heeft. Ook heeft de telefoon een opslagcapaciteit van 128 gigabyte.

Mooi is vooral de samenstelling van de telefoon. Die heeft een achterkant en een frame van staal en keramiek. Daardoor zou het geheel ongeschonden uit een flinke valpartij moeten komen. De telefoon heeft verder een accu met capaciteit van 3.040 mAh en een usb-c aansluiting. Er is ook nog een vingerafdrukscanner.

Wat camera’s betreft, is de Essential Phone ook goed voorzien. De selfiecamera heeft een acht megapixelsensor en de dubbele camera aan de achterkant beschikt over twee sensoren met dertien megapixels.