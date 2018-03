Voor het eerst accepteert een bank bitcoin voor transacties

Voor het eerst wordt het mogelijk om via een bank ook transacties en investeringen met cryptovaluta te doen. Dat kan via de onafhankelijke familiebank Frick in Liechtenstein. Die kondigde afgelopen woensdag aan dat het voortaan ook cryptovaluta accepteert.

Het is voor het eerst dat een bank zich openstelt voor investeringen en transacties en die in de vijf grootste virtuele valuta accepteert. Het gaat dan om bitcoin, ethereum, ripple, bitcoin cash en litecoin. Eerder al deed de in Liechtenstein gevestigde bank iets soortgelijks met tracker-certificaten van bitcoin en ethereum.

Kleine inveseringen

Hubert Büchel, Chief Client Officer, laat het volgende weten over deze beslissing van zijn bank:

“Met ons nieuwe aanbod, kunnen financieel bemiddelaars, waaronder vermogensbeheerders en curatoren, zichzelf succesvol van de markt onderscheiden en hun klanten toegevoegde waarde bieden. Tussenpersonen en hun cliënten maken eenvoudig kennis met een nieuw en opwindend universum, doordat het mogelijk is om direct aankopen te doen, te diversifiëren en investeren zonder naar andere assets te kijken. Investeringen in cryptovaluta zijn zeer speculatief, wat betekent dat het van belang is daar slechts kleine investeringen in verhouding tot de rest van het portfolio mee te doen.”

Het is slechts eens per dag mogelijk om investeringen te doen via het Frick-platform. Er gelden strenge eisen, die ook voor andere banken gelden. Het is dus niet zomaar mogelijk om investeringen te doen via de bank. Overigens laat Frick weten dat het in de toekomst meer digitale munten wil accepteren.