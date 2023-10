Intel zet voor het eerst EUV-technologie in om processoren op schaal te bakken. In het Ierse Leixlip is het begonnen met de massaproductie van Meteor Lake-laptopchips in de zogeheten Fab 34-faciliteit. De apparatuur die hiervoor nodig is, wordt exclusief door ASML geleverd. Daarmee bereikt Intel een mijlpaal die concurrent TSMC al in 2019 behaalde. De ambities van het Amerikaanse bedrijf zijn in ieder geval groot: in 2025 hoopt men het meest geavanceerde productieproces in huis te hebben.

Intel gaat voor het eerst chips produceren op Intel 4, de kleinste ‘node’ die het momenteel beschikbaar heeft. Meteor Lake gaat voor veel andere primeurs zorgen: het wordt de eerste chipfamilie van Intel die met chiplets wordt gemaakt. In plaats van één groot stuk silicium bestaan de processoren uit verschillende ‘eilanden’ die modulair opgebouwd zijn. AMD en Qualcomm bieden al langer CPU’s en SoC’s met een dergelijke opbouw. Ook komt er voor het eerst een NPU: een AI-gerichte coprocessor die inhaakt op bijvoorbeeld het lokaal draaien van AI-taken binnen Windows.

Europese plannen

EVP en chief global operations officer bij Intel Keyvan Esfarjani benadrukt dat Ierland van essentieel belang is voor de wereldwijde chipfabricage van het bedrijf. Ook zullen de geplande fabrieken in Maagdenburg (Duitsland) en Wrocław (Polen) de Europese ambities van Intel vorm geven in de nabije toekomst.

Intel lijkt daarmee een grote bijdrage te gaan leveren aan de Europese plannen om de eigen chipproductie te verhogen. Met de EU Chips Act hoopt het politieke blok het marktaandeel op dit gebied te verdubbelen, van 10 naar 20 procent. Ierland is volgens CEO Pat Gelsinger altijd al belangrijk geweest voor de strategie van de chipreus op de lange termijn: “En de opening van Fab 34 vandaag draagt bij aan het doel van de EU om een beter weerbare en duurzame toeleveringsketen van halfgeleiders te creëren.”

ASML-machines

De EUV-machines van ASML maken de nieuwe Intel-fabricage mogelijk. EUV-lithografie is de meest geavanceerde techniek om chips te produceren. Elke machine is ruim 3,5 meter hoog en weegt 180 ton. Wegens de constante verkleining van productieprocessen is het nodig om steeds preciezere lasers in te zetten, waarmee de structuur van nieuwe chips opgebouwd wordt. De EUV-scanners zijn extreem accuraat: ze zouden in theorie een duim op de maan kunnen raken. TSMC startte de massaproductie van processoren in 2019 met behulp van de ASML-apparatuur.

Echter zijn deze EUV-machines niet waar de Intel-plannen eindigen. High-NA EUV-scanners zijn de volgende evolutie in de keten van chipfabricagemachines, die eveneens door ASML gemaakt zullen worden. Intel heeft een contract om als eerste aan de slag te kunnen met deze nieuwere machines.