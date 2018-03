Nieuw algoritme helpt zelfrijdende auto’s verstopte objecten te detecteren

Cruciaal voor iedereen die achter het stuur kruipt is het in de gaten houden van je omgeving. Er kunnen altijd ineens uit verborgen straatjes auto’s of fietsers komen opdoemen. Voor autonoom rijdende voertuigen kan dat soms nog ingewikkeld zijn, maar daar zou nu een einde aan komen.

Onderzoekers van de universiteit van Stanford publiceerden een onderzoek in vakblad Nature waarin ze melden hier een oplossing voor gevonden te hebben. Het gaat om een geheel nieuwe techniek die non-line-of-sight imaging (NLOS) genoemd wordt. Die maakt gebruik van de weerkaatsing van licht.

Werking NLOS

Het systeem werkt met lasers die alle kanten op gaan. Die weerkaatsen tegen muren en objecten en komen dus ook achter muren terecht. De binnenkomende data kan gebruikt worden om vervolgens te berekenen waar objecten zich bevinden. Op basis van de locatie waar ze de detector raken en de tijd die nodig is voor de fotonen om weer bij de sensoren aan te komen, kan berekend worden wat zich achter die muren bevindt.

Op die manier kan een autonoom voertuig dus ook rekening houden met niet-zichtbare omgevingsfactoren. Toch zal het nog even duren voordat de technologie ook naar zelfrijdende voertuigen komt. Momenteel neemt een scan tussen de twee en zestig minuten in beslag. Daarmee is dit lang niet snel genoeg om gebruikt te worden bij voertuigen die zich daadwerkelijk op de weg begeven.

De onderzoekers laten aan The Register weten dat de algoritmes in principe wel al klaar zijn om breder in gebruik genomen te worden. Tegelijk vragen ze zich wel af of de hardware die nu in bijvoorbeeld de LiDAR-systemen zit al klaar is voor de algoritmes.