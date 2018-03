Steeds meer organisaties overwegen gebruik publieke wifi-netwerken te verbieden

Publieke wifi-netwerken zijn erg handig, maar diverse organisaties waarschuwen al jaren voor het gebruik ervan. Ze zijn immers niet (goed) beveiligd en daardoor is het vaak beter om er maar geen gebruik van te maken. Steeds meer organisaties wiens medewerkers soms een open netwerk gebruiken lijken zich dat nu ook te realiseren.

Dat blijkt uit het iPass Mobile Security Report 2018, waarin we lezen dat publieke wifi-netwerken door steeds meer organisaties als risicovol beschouwd worden. Veruit de meeste organisaties zouden van plan zijn in de toekomst het gebruik van openbare wifi-netwerken te verbieden.

Publieke wifi-netwerken

Vooral publieke wifi-netwerken worden als een risicofactor gezien. Het gaat dan om netwerken waar je bijvoorbeeld in een café of koffiezaakje verbinding mee kan maken. De tweede grootste bedreiging volgens organisaties zijn wifi-netwerken op vliegvelden, in hotels, treinstations en musea.

“Er is geen ontsnappen aan het feit dat het aantal mobiele veiligheidsbedreigingen toeneemt. Dus, waar het geweldig is dat werknemers onderweg ook kunnen werken vanuit bijvoorbeeld een café, hotel of vliegveld, is er geen enkele garantie dat de wifi-hotspots waar ze gebruik van maken ook daadwerkelijk goed beveiligd is,” aldus Raghu Konka, vicepresident van de afdeling engineering bij iPass.

“Gezien het aantal grote veiligheidslekken de afgelopen jaren, is het niet heel verrassend dat steeds meer leidinggevenden dit probleem zien. De vraag is vooral hoe ze ervoor kunnen zorgen dat werknemers die veel onderweg zijn veilig kunnen zijn, maar tegelijk ook over de nodige flexibiliteit beschikken en overal verbinding kunnen maken met bedrijfsnetwerken.”