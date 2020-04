NXP komt met chips om wifi 6 breder toepasbaar te maken

NXP kondigt een nieuw portfolio processoren met ondersteuning voor wifi 6 aan. De nieuwe producten moeten de voordelen van wifi 6 naar een bredere markt brengen.

Het portfolio bevat onder meer producten ontworpen voor enterprise- en retail-access points, connected cars en security-camera’s. Wifi 6 is vier tot tien keer sneller dan wifi 5 en verbruikt ook minder energie. Het kan efficiënt verbinding maken met acht apparaten tegelijkertijd, vergeleken met vier apparaten met de vorige generatie wifi.

Het nieuwe NXP-portfolio bevat:

• 4×4- en 8×8-stream SoC’s met geïntegreerde Bluetooth 5 voor toegangsoplossingen voor ondernemingen en thuis (88W9064, 88W9068)

• Gelijktijdige dubbele wifi 2×2 + 2×2 + Bluetooth 5 AEC-Q100-gekwalificeerde oplossingen, speciaal gebouwd voor auto-producten – met name krachtige infotainment- en telematicatoepassingen (88Q9098)

• Gelijktijdige dubbele Wi-Fi 2×2 + 2×2 + Bluetooth 5 SoC’s voor multimediastreaming en consumer access applications (88W9098)

• IoT-gericht 2×2 wifi 6 + Bluetooth 5, geoptimaliseerd om zowel kosten als batterij te besparen

• Portfolio van RF front-end oplossingen op basis van Silicon Germanium (SiGe) om de wifi-6-mogelijkheden te schalen van low-to-high-end applicaties

Toekomst wifi-6

“Tot op heden is de invoering van wifi 6 voornamelijk gedreven door smartphones. We verwachten echter dat er gedurende 2020 en verder in de toekomst aanzienlijk meer vraag zal ontstaan binnen de IoT-, infrastructuur- en automarkten,” zegt Andrew Zignani, Wi-Fi, Bluetooth, en Wireless Connectivity Principal Analyst bij ABI Research. “Deze groei zal verder worden aangedreven door batterij- en kosten geoptimaliseerde chipsets, zoals de nieuwste aanbiedingen van NXP, die de levensvatbaarheid van wifi voor deze andere toepassingen zullen vergroten en alle nieuwe kansen voor de technologie zullen helpen openen.”