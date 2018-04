Monex wil gehackte cryptovaluta-beurs Coincheck overnemen

Monex maakt bekend interesse te hebben om Coincheck over te nemen, al is er momenteel nog niets concreets. In een statement (pdf) schrijft de online broker de blockchain-technologieën te bestuderen en er proeven mee te doen. De intentie is opvallend, aangezien eerder dit jaar veel geld gestolen werd bij Coincheck.

Door de deal zou Monex de beschikking krijgen over het handelsplatform van Coincheck. Daarnaast zal de broker over de klanten van Coincheck beschikken, onduidelijk is echter hoeveel klanten de beurs momenteel kent. Opvallender is wellicht dat wederom een mainstream financiële dienstverlener zich actief bezig wil houden met de Japanse markt voor cryptovaluta-handel.

Momenteel telt Monex 1,74 miljoen klanten. De marktkapitalisatie van Monex komt uit op ongeveer 114,3 miljard yen. Omgerekend komt dat neer op zo’n 876 miljoen euro. Monex houdt zich momenteel nog niet bezig met handel in cryptovaluta, maar het platform moet Monex de juiste richting opsturen. Het gaat namelijk om de vijfde grootste cryptovaluta-beurs in Japan.

Hack

Voorlopig is het onbekend hoeveel de eventuele overname gaat kosten. De hack zou ongetwijfeld drukken op de prijs. Bij de overval werd er maar liefst 530 miljoen dollar aan NEM-tokens buitgemaakt. Het gaat om één van de grootste virtuele diefstallen tot nu toe. Later maakte het bedrijf bekend dat getroffen klanten compensatie krijgen, waarbij er vooruitgang beloofd werd. Vorige maand vond er wat reparatie plaats, Coincheck betaalde 46 miljard yen uit eigen zak.

De impact van de hack is voorlopig echter niet bekendgemaakt. Na de diefstal kwam de Japanse financiële waakhond met maatregelen, om de zwakke klantbeveiliging aan te pakken en witwassen tegen te gaan. Daarnaast lopen er nog rechtszaken vanwege de diefstal. Volgens Nikkei zullen CEO Koichiro Wada en COO Yusuku Otsuka aftreden na de overname. Vervolgens komt Monex met een nieuwe directeur en andere bestuurders.