WD wil chipfabrikant Kioxia overnemen voor ongeveer 17 miljard euro

Storageleverancier Western Digital en Kioxia zijn met elkaar in gesprek over een mogelijke overname van de Japanse chipfabrikant. Western Digital zou voor het Japanse bedrijf ongeveer 17 miljard euro (20 miljard dollar) overhebben, zo bericht de Wall Street Journal.

Volgens de Amerikaanse zakenkrant voeren beide bedrijven al langere tijd gesprekken over een fusie, maar zijn de gesprekken de laatste weken in een stroomversnelling terecht gekomen. Met het bod op Kioxia lijkt Western Digital een bod van chipsetfabrikant Micron op Kioxia te willen voorkomen.

Ook het Japanse Toshiba kan flink profiteren van de overname. Toshiba is voor 40 procent aandeelhouder van Kioxia.

Langere samenwerking

Als leverancier van harddisks, SSD’s en NAND-chips werkt Western Digital al lang samen met chipfabrikant Kioxia in een joint venture voor fabricage en R&D. Dit contract verloopt in 2027. Western Digital is vooral geïnteresseerd in de NAND flash-memory chips en -technologie van Kioxia. Deze laatste chips worden onder andere in smartphones en servers gebruikt. Een fusie tussen beide partijen zou leiden tot een zeer grote leverancier van NAND flash-memory. Het nieuwe bedrijf zou dan gelijkwaardig worden aan Samsung en SK Hynix. Het laatste bedrijf kocht vorig jaar de NAND-divisie van Intel.

Te nemen hordes

Toch zijn er nog wel wat hordes te nemen voor een eventuele overname een feit is, zo laat Reuters weten. Volgens de zakelijke nieuwssite kunnen de aandeelhouders van Kioxia nog roet in het eten gooien. Het overnamebedrag is alleen voor alle aandelen en levert Kioxia geen directe cash op. Dit maakt dat de transactie lager in waarde is dan vergelijkbare overnames binnen de chipsector. Volgens analisten heeft Kioxia drie keer de waarde van de Intel NAND-divisie waarvoor SK Hynix meer dan 7,5 miljard euro (9 miljard dollar) neerlegde. De overnamewaarde van Kioxia zou dus eerder tussen de 21 en bijna 24 miljard euro (25-28 miljard dollar) liggen.

Daarnaast is de deal afhankelijk van de diverse toezichthouders. Van de Amerikaanse toezichthouder worden weinig problemen verwacht, omdat de deal de Amerikaanse chipindustrie verstevigt. Problemen zouden kunnen ontstaan bij de Chinese toezichthouder. Deze is de laatste tijd zeer nationalistisch bezig en richt zich vooral op het onmogelijk maken van deals die voordelig zouden kunnen zijn voor de Verenigde Staten. De mislukte overname van NXP door Qualcomm is hier een voorbeeld van.

Mocht de deal tussen Western Digital en Kioxia afketsen, dan kan de Japanse chipfabrikant altijd nog een beursgang overwegen.

Veel overnames chipfabrikanten

De nu aangekondigde overname is de zoveelste op de onrustige markt voor chipfabricage van de afgelopen jaren. Denk maar aan de overname van Xilinx door AMD, de overname van Analog Devices van Maxim Integrated Products en de nog steeds lopende soap rondom de overname van Arm door Nvidia.