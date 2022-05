Chipfabrikant Broadcom voert gesprekken met VMware over een mogelijk overname. De chipfabrikant zou zich hiermee willen omvormen tot een leverancier van cloudsoftware- en -infrastructuuroplossingen.

Dat stellen bronnen van Bloomberg. De mogelijke overnamebedragen zijn niet bekend. De waarde van VMware, dat eind 2021 is afgesplitst van Dell Technologies, wordt geschat op 40 miljard dollar (37,7 miljard euro). Een aankoopbedrag ligt vaak hoger dan de geschatte waarde.

Minder afhankelijkheid van chips

Een reden voor de interesse van Broadcom in VMware is dat de chipfabrikant, ondanks de huidige winst door het wereldwijde chiptekort, niet alleen afhankelijk wil zijn van de productie van chipsets.

Broadcom richt zich al enkele jaren meer op zakelijke infrastructuursoftware, bijvoorbeeld door de overnames van CA Technologies in 2018 en de zakelijke security business van Symantec in 2019. Op deze manier kan de chipfabrikant zich makkelijker in de stekt groeiende datacentermarkt vestigen.

Broadcom was al eerder in gesprek met grote zakelijke softwarespecialisten. Zo had het SAS in het vizier en in 2018 ook collega-chipfabrikant Qualcomm over mogelijke overnames. Deze gesprekken zijn beide afgeketst.

Geen commentaar

Wat de eventuele waarde voor VMware is als het door de chipfabrikant wordt overgenomen, is niet bekend. Broadcom en VMware geven geen commentaar over de overnamegeruchten. Volgens de bronnen kan de overname ook niet doorgaan.

