OnePlus 6 krijgt Snapdragon 845 en 256GB aan opslagcapaciteit

De afgelopen dagen heeft OnePlus – zoals we gewend zijn – wat details gelekt over zijn nieuwste smartphone. Zo weten we nu dat de OnePlus 6 een notch krijgt en draait op Android 8.1. Vandaag is ook bekend gemaakt dat het apparaat een Snapdragon 845-processor krijgt, en een 256GB-optie.

Dat bevestigde Pete Lau, de CEO van OnePlus vandaag op het internetforum van het bedrijf. Lau vertelde over de manier waarop smartphones grote invloed hebben op onze levens tegenwoordig en hoe dat zo blijft. En dat onze verwachtingen van wat de toestellen kunnen alleen maar is toegenomen.

“Snelheid draait niet alleen om kortere laadtijden of hogere downloadsnelheden. Elke OEM kan hoge cijfers behalen in een of twee metingen. Snel draait om een blijvende indruk van snelheid en soepelheid, gedurende de hele dag, of je nou een 4K-video opneemt of op Facebook zit. Snel draait erom dat de kans dat je telefoon vastloopt minder dan 1 op 1000 is, zelfs als je hem constant zwaar gebruikt. Voor ons draait het om het vestigen van een hogere standaard. Om deze hogere standaard te zetten, beginnen we met de beste hardware: de Qualcomm Snapdragon 845 met tot 8GB aan werkgeheugen en een opslagcapaciteit van 256GB. De beste hardware kiezen is het makkelijkste deel; de ware uitdaging ligt erin om de hardware te laten presteren op manieren die echt toegevoegde waarde heeft voor de gebruiker.”

Op de release van de nieuwste telefoon van OnePlus hoeven we nog maar een paar weken te wachten. Vermoedelijk wordt het toestel in de loop van juni gelanceerd en begint de verkoop al in de eerste week van juli.