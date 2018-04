ESET kondigt twee Direct Management plugins voor MSP’s aan

ESET breidt zijn Managed Service Providers (MSP’s)-aanbod uit met twee nieuwe Direct Endpoint Management (DEM)-plugins. Hierbij zijn twee spelers uit het MSP-gebied, SolarWinds N-Central en Datto, toegevoegd. Het bedrijf brengt zo het aantal Direct Enpoint plugins naar drie.

Eén van de Remote Management and Monitoring (RMM) plugins integreert met SolarWinds N-Central’s console, waardoor installatieprocessen versneld en verbeterd worden door een directe verbinding te maken met ESET Endpoints. Datto’s Autotask AEM maakt eveneens een directe verbinding tussen ESET Endpoints en het dashboard.

Door de ESET DEM plugins is het niet langer een vereiste voor MSP’s om de ESET Remote Administrator te installeren. Ook zijn er geen extra vereisten voor servers of tussenliggende consoles. MSP’s kunnen sneller opstarten en draaien, en draaiend blijven met minder problemen die veroorzaakt worden door complexe integratie.

ESET geeft aan dat het vanuit het kanaal veel verzoeken ontving voor een alternatieve oplossing binnen de RMM-oplossingen van Solarwinds N-Central en Datto. Het doel is dan ook om de oplossingen te combineren met de vertrouwde management console, waarbij gebruikers in een single pane of glass controle hebben over hun omgeving.

Focus

Het security-bedrijf wil met de aankondigingen zijn portfolio voor MSP’s uitbreiden en enkele van de meestgebruikte consoles ondersteunen. De aanwezigheid in het MSP-landschap versterken. Dit komt ongetwijfeld voort uit de switch die ESET maakte. Tijdens een persevenement in 2016 waar Techzine bij aanwezig was, werd duidelijk dat de groei vooral moet komen uit de zakelijke markt. Uiteindelijk streeft het merk naar een verdubbeling van de omzet. De plugins voor MSP’s sluiten aan op de die focus.