Een onderzoeksrapport van Datto werpt licht op de staat van managed service providers (MSP’s). Securitydiensten, cloudmigraties en concurrentie nemen toe.

Datto baseerde het onderzoek op een survey van meer dan 1.800 MSP’s wereldwijd. De organisatie vroeg naar uitdaging, kansen en het huidige landschap. Datto voert het onderzoek jaarlijks uit.

Concurrentie

Concurrentie was voor het tweede jaar op rij de meest genoemde uitdaging (29 procent). Datto suggereert dat steeds meer midden- en kleinbedrijven in aanraking komen met MSP’s. Klanten bouwen ervaring op, waardoor MSP’s vaker met elkaar worden vergeleken.

Tien jaar geleden was de markt een stuk kleiner. Sommige klanten hadden nog nooit met een MSP gewerkt. Concurrentie was een minder grote zorg, want vanwege het gebrek aan ervaring werden MSP’s minder kritisch door klanten beoordeeld. Concurrentie neemt toe naarmate de markt groeit.

Managed services

Wat diensten betreft is het gemiddelde aanbod divers. De meeste MSP’s zijn van alle markten thuis. De meest genoemde diensten waren infrastructuurbeheer- en ontwerp (83 procent), productiviteitssoftware (83 procent), business continuity and disaster recovery (79 procent), networking (79 procent) en IT support (77 procent).

Opvallend genoeg levert 97 procent van de respondenten een of meerdere managed security services. De securitymarkt groeit en bijna iedereen pikt een graantje mee. Preventieve securitydiensten komen het vaakst voor, waaronder email security, auditing, tweestapsverificatie, firewalls en VPN’s. Reactieve securitydiensten, waaronder advanced endpoint security, zijn zeldzamer.

De dienstverlening van managed security is net zo uitdagend als populair. MSP’s worstelen regelmatig met het vinden van gekwalificeerd personeel (42 procent). Ook de complexiteit van cybersecurityproducten vormt een probleem (41 procent). Daarnaast hebben veel MSP’s moeite met het trainen van medewerkers (33 procent).

Cloudmigraties

Verder wijst het onderzoeksrapport uit dat cloudmigraties nog altijd op stoom zijn. 76 procent van de MSP’s draait op dit moment meer dan de helft van al hun workloads in de cloud. Vorig jaar lag het percentage op slechts 50 procent. De meeste MSP’s voorspellen dat driekwart van de workloads van klanten in de komende drie jaar naar de cloud migreert, een stijging van 25 procent in een jaar tijd.

De public clouds van AWS en Microsoft zijn op dit moment het populairst. Veel respondenten verwachten dat het gebruik van Google Cloud in de komende jaren toeneemt.

