Eerste blik op Windows Server 2019 LTSC Build 17623

De release van de Windows Server 2019 staat gepland voor de tweede helft van 2018 en is de eerste LTSC-versie die kan profiteren van de functies die zijn geïncubeerd via de SAC-releases.

Een paar van de functies die zijn geïncubeerd via de SAC-releases zijn bijvoorbeeld een veel kleinere Server Core-afbeeldingsgrootte en het Windows-subsysteem voor Linux (WSL). Net als in Windows 10 betekent WSL dat je meerdere Linux-distro’s kunt installeren en deze kunt gebruiken om Linux-scripts en (opdrachtregel) hulpprogramma’s uit te voeren.

In tegenstelling tot Windows 10 heeft server 2019 geen Windows Store dus je moet de directe downloadkoppeling kennen voor de gewenste distro en de PowerShell-opdrachten om deze te downloaden, uit te pakken en te installeren.

Windows Server 2019 brengt ook de Windows 10-stijl desktop naar de server. Dit vervangt de Windows 8 GUI van Windows Server 2016. Net als bij Windows 10 zijn de systeeminstellingen verdeeld over het bedieningspaneel en het moderne paneel Instellingen op manieren die ervoor zorgen dat taken als toetreding tot de server volgens een bericht op ZDNet.com meer klikken nodig hebben dan je gewend bent.

De instellingen zijn niet precies hetzelfde als in Windows 10. Het toevoegen van een lokaal account brengt bijvoorbeeld Gebruikers en Groepen ter sprake terwijl sommige Windows 10-instellingen (zoals verbinding maken met een Android- of iOS-telefoon om browsertabs te synchroniseren) niet lijken te passen bij een server en waarschijnlijk in latere versies zal verdwijnen.

Vooral interessant voor bedrijven met servers die al een tijdje niet zijn geüpgraded, is ondersteuning voor directe, interne upgrade van zowel Windows Server 2016 als Windows Server 2012 R2.