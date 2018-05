IBM voert verbod op verwisselbare opslagapparaten in

IBM heeft besloten dat zijn personeel niet langer gebruik mag maken van verwisselbare opslagapparaten. Dat melden media vanmorgen op basis van een bericht van Shamlo Naidoo aan zijn personeel. De Chief Information Security Officer laat weten dat het voor de veiligheid van gegevens een stuk veiliger is.

In zijn memo legt Naidoo uit dat het bedrijf “de praktijk van het verbieden van gegevensoverdracht naar alle verwisselbare opslagapparaten (denk aan: USB, SD-kaarten, flashdrives)” verbiedt. Het beleid is weinig nieuws voor IBM, dat eerder al deze praktijk had doorgevoerd binnen bepaalde afdelingen.

Gevaar voor reputatie

Nieuw aan de memo, is dat het bedrijf het verbod op verwisselbare opslagapparaten de komende tijd wereldwijd invoert. Daarmee mag niemand van het personeel nog gebruik maken van draagbare apparatuur, zoals een USB-stick, voor de overdracht van bedrijfsgegevens.

De voornaamste reden achter het verbod ligt in de “mogelijke financiële schade en effecten op [onze] reputatie”. Het risico daarop wil IBM graag zo klein mogelijk maken en daar past dan het verbod op dit soort draagbare opslagapparaten in. Vreemd is dat niet, want het verliezen van verwisselbare opslagapparaten wordt door veel veiligheidsexperts gezien als een van de grootste bedreigingen voor de veiligheid en reputatie van een bedrijf.

In plaats van verwisselbare opslagapparaten raadt IBM zijn personeel aan om een door het bedrijf zelf aangedragen clouddienst te gebruiken. Die moet dan gebruikt worden om gegevens van de ene naar de andere plek over te dragen. Het bedrijf is zich er overigens van bewust dat dit beleid voor sommige personeelsleden vervelend kan zijn. Volgens The Register overweegt men dan ook om het beleid iets soepeler te maken voor sommigen.