Zerto toont preview van versie 7.0 met Elastic Journal back-up

Zerto heeft tijdens zijn ZertoCON 2018-conferentie een preview getoond van de in 2019 te verschijnen versie 7.0. Deze komt met een Elastic Journal en aanvullende functies voor continue bescherming van data. Door nieuwe mogelijkheden naar zijn IT Resilience Platform te brengen moet de manier waarop bedrijven back-ups maken en beheren veranderen.

Het Elastics Journal-concept combineert journal-technologie voor databescherming met data repository’s voor lange-termijnopslag. Dit resulteert in een continue stroom van herstelpunten met mogelijkheden voor het doorzoeken en herstellen van data, bestanden of virtual machines naar elk gewenst tijdstip, van zeven seconden tot zeven jaar terug. Momenteel gaat Zerto-journaling tot 30 dagen terug in de tijd.

Andere functionaliteiten

Anderzijds komt Zerto in de toekomstige versie met intelligentie indexerings- en zoekfunctionaliteit voor data op locatie en in de cloud, voor het herstel van data die voor de korte of lange termijn is opgeslagen. De Data Protection-workflows zijn er op hun beurt weer voor geautomatiseerd herstel van data naar elk gewenst tijdstip. Dit voor consistentie tussen repository’s voor korte en lange termijn dataopslag.

Zerto 7 biedt incrementele, synthetische en volledige back-ups om de efficiëntie te vergroten en het verbruik van opslagcapaciteit te reduceren. Het platform biedt uitbreidingen van de scale-out architectuur en ondersteuning voor nieuwe lokale en cloud repository-targets. Andere onthullingen rondom de release somt Zerto als volgt op:

Prescriptive Analytics voor het analyseren van prestatiegegevens uit het verleden om processen te kunnen optimaliseren en nieuwe ‘what if’-functionaliteiten die het mogelijk maakt om een antwoord te vinden op de vraag wat er naar alle waarschijnlijkheid zal gebeuren.

Een nieuwe gebruikersinterface en sterk vereenvoudigde workflows voor een verbeterde gebruikservaring.

Versie 7.0 staat gepland voor het eerste kwartaal van 2019. Dit jaar zal versie 6.5 nog verschijnen, er is een release cycle van een half jaar. Techzine had eerder een interview met het bedrijf over versie 6.0, dat je terug kunt lezen door hier te klikken.