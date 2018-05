Google Chrome 67 brengt nieuwe API’s voor sensoren met zich mee

Google heeft vandaag Chrome 67 voor Windows, Mac en Linux gelanceerd. De desktoprelease brengt onder meer nieuwe API’s met zich mee, evenals de gebruikelijke veiligheidsverbeteringen en nieuwe functies voor ontwikkelaars. Belangrijkste toevoeging is de Generic Sensor API, die ontwikkelaars nieuwe opties biedt.

De update wordt vandaag gelanceerd naar gebruikers van webbrowser Google Chrome. De Generic Sensor API maakt het mogelijk om de sensorgegevens die in veel native apps en games gebruikt worden ook via web apps te gebruiken. De API bestaat uit een interface met een aantal concrete sensoren en hun mogelijkheden. Google zette uiteen wat de mogelijkheden van de verschillende sensoren zijn:

Versnellingsmeter : gebruik de beweging van een apparaat om rond te bewegen in een 3D-video. De metingen van deze sensor bieden de bewegingssnelheid van het apparaat in x-, y- en z-coördinaten.

: gebruik de beweging van een apparaat om rond te bewegen in een 3D-video. De metingen van deze sensor bieden de bewegingssnelheid van het apparaat in x-, y- en z-coördinaten. Gyroscoop : gebruik de oriëntatie van het apparaat om bijvoorbeeld een doolhof toe te voegen aan je web app.

: gebruik de oriëntatie van het apparaat om bijvoorbeeld een doolhof toe te voegen aan je web app. Oriëntatiesensor : combineert de lezingen van twee of meer sensoren; het gaat in dit specifieke geval om de versnellingsmeter en gyroscoop. Neem weer die doolhof: in dit geval kan de oriëntatiesensor gebruikt worden om de gebruiker zijn apparaat fysiek te laten bewegen om het spelpoppetje door die doolhof te bewegen.

: combineert de lezingen van twee of meer sensoren; het gaat in dit specifieke geval om de versnellingsmeter en gyroscoop. Neem weer die doolhof: in dit geval kan de oriëntatiesensor gebruikt worden om de gebruiker zijn apparaat fysiek te laten bewegen om het spelpoppetje door die doolhof te bewegen. Bewegingssensoren: sensoren die gebruik maakt van een magnetometer, versnellingsmeter en de gyroscoop. Gewoonlijk wordt deze combinatie gebruikt voor het maken van een virtueel kompas.

Chrome 67 biedt verder nog wat andere API’s. Daaronder valt ook de WebXR Device API, die het mogelijk maakt om op mobiele apparaten en desktops AR- en VR-ervaringen te genereren. De nieuwe API bevindt zich nog in een proefperiode, maar kan een interessante nieuwe mogelijkheid bieden voor ontwikkelaars die gebruik maken van Chrome.

Tot slot biedt Chrome 67 een update naar de V8 JavaScript-engine, die nu naar versie 6.7 gebracht wordt. De grootste verandering bevindt zich in BigInt-ondersteuning, dat nu standaard ingeschakeld is. Ook zijn er kwetsbaarheden in de JavaScript- en WebAssembly-code opgelost.