Symantec komt met netwerksecurity-oplossing met Web Isolation

Symantec laat aan Techzine weten over nieuwe innovaties voor zijn endpoint-, cloud- en netwerk-beveiligingsoplossingen. Het Integrated Cyber Defence Platform krijgt daardoor een aantal verbeteringen, waaronder Web Isolation-technologie die geïntegreerd is in de Web Security Service (WSS). Hierdoor is surfen op het web mogelijk zonder risico op infectie door zero day-malwalre of andere bedreigingen.

In Symantec’s WSS worden Secure Web Gateway (SWG), Web Isolation, Malware Inspection Engines, Sandboxing, Data Loss Prevention (DLP), Cloud Access Security Broker (CASB), vip-authenticatie en e-mailbeveiliging gecombineerd. De nieuwe functies bieden bedrijven een cloud-gebaseerde netwerkbeveiligingsservice die kritieke bedrijfsinformatie beschermt en tegelijkertijd naleving van wetgeving omtrent cloudapplicaties en internetgebruik garandeert.

Zo belooft Symantec volledige network-to-endpoint-bescherming door de integratie van Symantec Endpoint Protection (SEP) en SEP Mobile in WSS. Hiermee kan webverkeer doorgestuurd worden naar WSS voor handhaving van het netwerkbeveiligingsbeleid, waardoor er geen aparte agent meer nodig is om de verkeersstroom te beheren. Daarnaast stelt de SD-Cloud Connector klanten in staat de prestaties en betrouwbaarheid van SD-WAN te combineren met Symantec’s WSS. Op die manier zijn bedrijven in staat om op efficiënte wijze diverse vestigingen te koppelen aan de centrale cloudbeveiligingsdienst.

Voorkomen

Symantec legt uit dat Web Isolation een innovatie is die organisaties helpt te beschermen tegen nieuwe soorten geavanceerde bedreigingen. Zo zijn aanvallen op de webbrowsers van werknemers, in de vorm van malware en phishing, te voorkomen zonder de productiviteit te belemmeren. De toevoeging aan het WSS moet helpen de uitdagingen van de cloudgeneratie het hoofd te bieden, door gebruikers en gegevens te beschermen met uitgebreide beveiligingspreventie.

Uiteindelijk heeft het betrekking op het beveiligen van moderne zakelijke omgevingen, inclusief cloud-gebaseerde diensten en zowel fysieke als virtuele serverinstanties. De Web & Cloud Security van Symantec is per direct beschikbaar, SEP Mobile integratie volgt in het derde kwartaal.