Philips onthult QHD-monitoren van 34-inch en 27-inch met USB-C docking

MMD heeft twee nieuwe monitoren aangekondigd: de Philips 349P7FUBEB en 272B7QUPBEB. Het gaat om QHD-monitoren van respectievelijk 34-inch en 27-inch, die beide uitgerust zijn met USB-C docking. Door die ondersteuning wil Philips de monitoren voor verschillende toepassingen geschikt maken. Zo kunnen de modellen dienen als een oplaadstation voor mobiele apparaten, een docking voor randapparatuur of een verbindingsstation voor meerdere beeldschermen.

De 349P7FUBEB is een UltraWide-monitor (100 Hz verversingssnelheid) met gebogen scherm, ontworpen voor WQHD (3400 x 1440)-toepassingen. Dit model kent een helderheid van 300 candela per vierkante meter. Philips kiest voor een contrastverhouding van 3000:1 en een grijs-naar-grijs reactietijd van 4 milliseconden. Het scherm kan 99,8 procent van het NTSC-kleurengamut weergeven en 117,3 procent van sRGB vertonen. Deze monitor wordt tevens uitgerust met DisplayPort 1.2, één keer HDMI 2.0, drie keer USB 3.0, een pc-audioingang en hoofdtelefoonuitgang.

Het andere model, de 272B7QUPBEB, is een QHD-monitor met een resolutie van 2560 x 1440 bij 60 Hz. Deze monitor kent een helderheid van 350 candela per vierkante meter en pixeldichtheid van 109 ppi. De normale contrastverhouding komt uit op 1000:1 en de grijs-naar-grijs reactietijd op 5 milliseconden. Philips geeft aan dat de 272B7QUPBEB met een kleurbereik van 114 procent NTSC komt en 132 procent sRGB. Daarnaast kunnen we DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, DisplayPort-uit, drie keer USB 3.1, een hoofdtelefoonaansluiting en Ethernet-LAN verwachten.

Features en beschikbaarheid

Zoals gezegd beschikken beide monitoren over USB-C docking, maar er zijn meer overeenkomsten. Zo komen de 349P7FUBEB en de 272B7QUPBEB met de LowBlue-modus, die schadelijk blauw licht vermindert. Ook is er SmartErgoBase voor een stukje ergonomie, zodat de gebruiker het scherm naar voorkeur in hoogte kan aanpassen, zwenken, kantelen en draaien. De Ultra Narrow Border is op zijn beurt een functie die afleiding moet minimaliseren en de weergavegrootte maximaliseert in multi-display of tegelconfiguraties, zodat het lijkt alsof een enkel groot scherm gebruikt wordt.

De 349P7FUBEB en de 272B7QUPBEB verschijnen in juli. Voor de 34-inch monitor geldt een adviesprijs van 849 euro, de 27-inch monitor gaat 449 euro kosten.