De Philips 24E1N1100A, 27E1N1100A en 27E1N1600AE moeten medewerkers ondersteunen met functies ter bevordering van de productiviteit.

De Philips 24E1N1100A is een 23,8-inch monitor, terwijl de Philips 27E1N1100A beschikt over een 27-inch scherm. Beide monitoren zijn uitgerust met een IPS-paneel van 1920 x 1080 (Full HD). Ook hanteren deze twee Philips-schermen een verversingssnelheid van 100Hz, een reactietijd tot 1ms MPRT en Adaptive Sync-technologie. Met een aspectratio van 16:9 moeten deze monitoren in staat zijn om heldere, gedetailleerde en nauwkeurige beelden weer te geven.

Bij zowel de Philips 24E1N1100A als de Philips 27E1N1100A zijn smalle randen aanwezig, zodat ze eventueel kunnen worden gebruikt in een opstelling met meerdere monitoren. Ook kunnen kabels worden weggewerkt om de werkplek netjes te houden. Beide monitoren beschikken over 2W-stereo luidsprekers, evenals EasyRead- en Low Blue-modi met Flicker-Free-technologie.

Productiviteit

Het derde model, de Philips 27E1N1600AE, is ontworpen om de connectiviteit op de thuiswerkplek te verbeteren. Deze monitor is uitgerust met een 27-inch 2560 x 1440 (QHD) IPS-paneel, ondersteunt HDR-weergave en heeft een aspectratio van 16:9, met een verversingssnelheid van 100Hz. De functionaliteit van de Philips 24E1N1100A en Philips 27E1N1100A wordt in grote lijnen gevolgd. Wat de Philips 27E1N1600AE onderscheidt van de andere twee E1-monitoren is de aanwezigheid van een USB-C-poort, inclusief 65W Power Delivery. Bij de andere twee modellen verloopt de signaalinvoer via VGA/HDMI 1.4.

De 27E1N1600AE wordt geleverd met een standaard die in hoogte verstelbaar is tot 100 mm. Ook beschikt de standaard over een kantelfunctie, ter ondersteuning van het kijkcomfort en de productiviteit.

De Philips 24E1N1100A, 27E1N1100A en 27E1N1600AE zijn per direct verkrijgbaar voor respectievelijk 119 euro, 139 euro en 249 euro.

