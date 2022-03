Eizo introduceert de FlexScan EV2490. De 23,8-inch monitor bevat USB-C voor het verbinden en opladen van randapparatuur.

Het model is vanaf midden april beschikbaar. Resolutie, kleurreproductie en kijkhoek zijn prima op basis van de specificaties. Connectiviteit spant echter de kroon. Zo ondersteunt de Eizo FlexScan EV2490 een enkele USB-C-ingang voor het verbinden of opladen van randapparatuur. Het laadvermogen (70 watt) is meer dan voldoende voor de meeste notebookaccu’s.

Naast USB-C vind je twee DisplayPorts en een HDMI-ingang, stuk voor stuk geschikt voor multi-monitorsetups. De Ethernet-ingang is net zo zeldzaam als welkom. Apparaten die uitsluitend WLAN ondersteunen (de meeste moderne laptops) kunnen bekabeld met het internet verbinden.

Resolutie en duurzaamheid

De EV2490 is het eerste FlexScan-model dat in een plastic- en polystyreenvrije verpakking wordt geleverd. Eizo verving kunststof met gerecycled karton. Verder voldoen de grootte (23,8 inch) en resolutie (Full-HD 1920×1080) aan de norm. Het IPS-paneel biedt een brede kijkhoek.

De monitorvoet en -standaard zijn instelbaar voor een gezonde zithouding, maar dat mag je van elke moderne display verwachten. De adviesprijs bedraagt 621 euro.