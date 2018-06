Nieuwe HPE Pointnext-mogelijkheden versnellen stap naar memory-driven computing

Hewlett Packard Enterprise (HPE) komt met een nieuw incubatieprogramma voor memory-driven computing. Deze technologie wordt met de expertise van Hewlett Packard Labs en HPE Pointnext ingezet, om uitdagingen rondom big data aan te gaan. Het bedrijf gaat de advisory en professional services mogelijkheden van Pointnext inzetten om samen met klanten toepassingen van memory-driven computing te verkennen en proofs-of-concept te leveren.

Bij de computerarchitectuur memory-driven computing staat niet de CPU-verwerking centraal, maar juist het geheugen. De technologie moet de perfromance en efficiëntie van IT-systemen vergroten, om de weg te openen naar een nieuw tijdperk van wetenschappelijke ontdekkingen en zakelijke mogelijkheden. Met de architectuur kunnen organisaties grote hoeveelheden data veel sneller verwerken en in een korter tijdsbestek analyses en insights uit die data destilleren.

Door meer samen te werken met klanten aan memory-driven computing-oplossingen wil het HPE Pointnext-team nu verdere innovaties en producten voor bredere adoptie van memory-driven computing ontwikkelen, te beginnen met snelle assessments en proof-of-value-services in 2019. Die samenwerking zit hem bijvoorbeeld in het gebruik kunnen maken van HPE-specialisten in kunstmatige intelligentie en andere opkomende technologieën

Sandbox

Door een samenwerkingsverband tussen Pointnext, Hewlett Packard Labs en de eigen IT-organisatie realiseert het bedrijf nu al een memory-driven computing operating- en developmentomgeving voor klanten en ontwikkelaars.

De memory-driven computing sandbox omvat onder meer HPE Superdome Flex met Software-Defined Scalable Memory, nieuwe systeemverbeteringen en belangrijke technologische uitkomsten van het The Machine-onderzoeksproject. Software-Defined Scalable Memory bevat nieuwe software- en firmware-ontwikkelingen waarmee de Superdome Flex memory fabric mogelijk is voor veel grotere pools gedeeld geheugen dan tot nu toe gedacht. De technologie biedt de mogelijkheid om geheugen op de fabric samen te stellen en kan het geheugen opschalen naar 96 terabyte, waarbij ook snellere en robuustere performance geleverd wordt.

Met The Machine beweegt HPE naar één architectuur om de hele IT-omgeving van de klant te managen, van elke edge tot en met elke cloud. Met deze benadering wil het bedrijf uiteindelijk een netwerk van precisiesystemen voor afzonderlijke workloads aansturen.