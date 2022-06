HPE trapt deze week HPE Discover 2022 af in Las Vegas. Voorafgaand aan het event hadden we een briefing met HPE over wat ze zoal gaan aankondigen. Tijdens de presentatie liet HPE weten dat ze inmiddels al 70 HPE Greenlake diensten aanbieden en er deze week 12 bijkomen. Waarmee de teller op 82 komt te staan en de 100 snel dichterbij komt.

Deze week zal HPE 12 nieuwe HPE Greenlake oplossingen presenteren. Wij hebben alvast een preview gekregen van negen van deze oplossingen.

Private Cloud Enterprise

Data Fabric

HCI for Hybrid Cloud

Enhanced Block Storage

Disaster Recovery

Backup en Recovery

Enhanced Compute Management

Payment Service for transactions

FIS Ethos for customer engagement

Tijdens de presentatie ging het vooral over HPE Greenlake for Private Cloud Enterprise. Over de andere oplossingen werd nog niet veel gemeld.

HPE Greenlake for Private Cloud Enterprise

De belangrijkste aankondiging van deze week is HPE Greenlake for Private Cloud Enterprise. Het betreft infrastructuur met zero-trust security die eenvoudig te beheren is. Het heeft veel weg van de hyperscaler clouds, maar dan private. De gebruikerservaring is gelijkwaardig aldus HPE. Niet enkel de interface, maar ook het snel uitrollen van infrastructuur, het in gebruik nemen, snel kunnen schalen, de keuze tussen verschillende workloads, waaronder VM’s, containers en bare metal op dezelfde infrastructuur. Daarnaast kan je ook verschillende rollen aanmaken binnen de omgeving. Zodat je de private cloud voor meerdere groepen beschikbaar kan maken.

Zoals vermeld zijn er inmiddels al 70 HPE Greenlake oplossingen. Hieronder een afbeelding met alle Greenlake oplossingen die HPE inmiddels biedt aan zijn klanten. Veel van deze oplossingen zijn ook via een ISV te verkrijgen.

HPE Greenlake for Data Fabric

Met Data Fabric levert HPE een hybrid cloud oplossing waarin organisaties al hun data kunnen opslaan. Het idee achter Data Fabric is om alle data samen te brengen uit de verschillende silo’s om die data vervolgens te analyseren. Daarmee bevindt HPE zich min of meer in het vaarwater van Snowflake. Wel moeten we daarbij opmerken, dat HPE Greenlake altijd in een eigen datacenter of colocatie draait, terwijl Snowflake volledig in de cloud draait.

HPE Greenlake houdt focus op eigen datacenters en colocation en niet op hyperscalers

Wat ons opviel tijdens de presentatie is dat HPE nog een volledige focus heeft op een private cloud in je eigen datacenter of colocatie. Ze praten wel over een multicloud of hybrid cloud, maar de visie daarachter is dat alles toch wel samenkomt in je eigen datacenter. Dus dat je data uit de cloud van hyperscalers haalt naar je eigen infrastructuur. Het is niet echt een multicloud of hybrid cloud model, waarbij je workloads zowel in je eigen datacenter als in AWS, Google Cloud of Microsoft Azure kan draaien. Eigenlijk zegt de volgende quote van HPE voldoende:

“Don’t bring the data to the cloud but bring the cloud to the data”

Er zijn natuurlijk genoeg use cases te bedenken, al is het maar vanwege governance, om bepaalde workloads en data in je eigen datacenter te houden. Er zijn echter ook genoeg use cases waarbij je workloads ook in de public cloud wil plaatsen. Een goede combinatie van public cloud met HPE Greenlake lijkt vooralsnog niet echt op de roadmap te staan. Dat is allemaal nog erg beperkt.

HPE Greenlake Marketplace

HPE heeft een marketplace ontwikkeld, waarin ze met een beperkt aantal partners oplossingen ontwikkelen die voorzien in bepaalde behoeftes in bepaalde industrieën. Ze noemen het een open marktplaats waar iedereen oplossingen kan aanbieden op basis van Greenlake, maar je moet wel een geaccepteerde partner zijn. Dit jaar kondigen ze een nieuw partnership aan met Red Hat, om betere ondersteuning voor OpenShift te bieden en bestaande oplossingen op basis van containers en OpenShift verder te verbeteren.

Hetzelfde geldt eigenlijk voor Suse, hiermee kondigen ze ook een nieuw partnership aan. Ook hier betreft het een verbetering van ondersteuning van Rancher. Suse Rancher is het Kubernetes management platform van Suse.

Hardware blijft centraal staan bij HPE

Een van de vragen die werden gesteld aan HPE is of ze ook meer software defined gaan werken. Waarbij oplossingen niet enkel in combinatie met hardware worden verkocht, maar de software ook los verkrijgbaar wordt en je dat als klant op hardware naar keuze kan draaien. HPE liet weten dat ze dat niet snel zien gebeuren, omdat ze echt focussen op die private cloud infrastructuur.

Hierbij zien we een andere strategie dan bijvoorbeeld Dell Technologies, die steeds meer oplossingen software defined maken en ook beschikbaar maken in de public cloud.

HPE Greenlake heeft een stevige basis

Als we kijken naar hoeveel klanten gebruikmaken van HPE Greenlake, dan heeft het bedrijf al een behoorlijke basis. Het bedrijf heeft inmiddels 7,1 miljard dollar aan contracten binnengesleept op HPE Greenlake, bij zo’n 1600 enterprise klanten in meer dan 50 landen. Ook zijn er meer dan 900 partners die HPE Greenlake-oplossingen aanbieden. Volgens HPE ligt de retentie op 96% en zijn ze de grootste as-a-service leverancier ter wereld op dit moment. De basis die er ligt is dus goed.