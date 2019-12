HPE ontwikkelt breed portfolio voor IoT/edge computing

De strategie van HPE voor edge computing of het Internet of Things is erg breed. Ze behandelen de edge als het ware hetzelfde al het datacenter, met een ruim aanbod aan oplossingen, zodat voor elke usecase een oplossing kan worden geleverd. Dat betekent dat er een ruim portfolio aan producten is.

Met de opkomst van de cloud heeft HPE zichzelf opnieuw moeten uitvinden. Het bedrijf is geen grote cloudspeler, maar heeft met HPE GreenLake nu wel een antwoord gevonden op de cloud en het businessmodel. Met edge computing is het een ander verhaal. Daar zit het bedrijf bovenop en ontwikkelt het al talrijke oplossingen. Het zal daar de boot zeker niet missen. HPE is van plan een grote rol te gaan spelen bij bedrijven die edge computing willen inzetten.

Edge computing is echter niet te vangen in een enkel model en daarom heeft HPE een breed portfolio ontwikkeld, zodat het verschillende oplossingen kan bieden. Te beginnen met de Intelligent Edge.

Intelligent Edge

Er zullen business cases gaan komen waarbij bedrijven een datacenter op locatie willen. In bijvoorbeeld een fabriek is er veel rekenkracht nodig om zo snel mogelijk analyses te kunnen doen op inkomende data van een productielijn. Zo kunnen eventuele problemen direct getackeld worden. Data is opnieuw een sleutelwoord dat vaak valt. Er zijn ontzettend veel bedrijven die nog vrijwel niets gedaan hebben aan het vernieuwen van hun fabrieken of andere industriële toepassingen, door bijvoorbeeld data te vergaren en sensoren toe te voegen. Die innovatieslag gaat zorgen voor een enorme berg data.

Als je big data leuk vindt, dan ga je de edge te gek vinden.

HPE zegt hierover: “Als je big data leuk vindt, dan ga je de edge te gek vinden.” Aan deze edge komt er namelijk enorm veel data beschikbaar. Zolang de data behapbaar is en er niet direct actie op hoeft te worden ondernomen, zullen bedrijven de data waarschijnlijk naar de cloud overhevelen om daar analyses toe te passen. Als er echter wel noodzaak is voor directe analyse of als het gaat om echt enorme hoeveelheden data, dan is de cloud lastig. Dit vereist een Intelligent Edge, een datacenter op locatie. HPE kan daar voor zorgen. Met alle datacentertechnologie die het in huis heeft, is een edge-oplossing leveren ook mogelijk. Via GreenLake kan dit ook op basis van gebruik en het beheer van de infrastructuur, zodat het bedrijf zich geen zorgen hoeft te maken over de beschikbaarheid van de infrastructuur.

HPE edgeline en OT-Link

Een goed voorbeeld hiervan is HPE Edgeline. Dit zijn enterprise-class servers die worden aangedreven door krachtige Intel Xeon-processoren en beschikken over een snelle en hoge opslagcapaciteit in een stevige ruggedized (robuuste) behuizing. De servers kunnen daardoor tegen een stootje en zijn bestendig tegen extreme temperaturen of zelfs vochtige condities. Deze servers zijn bekabeld en via wifi te verbinden.

Ook beschikken ze over OT-connectiviteit. Daarmee kunnen ze worden verbonden met industriële machines. Er is ondersteuning voor meer dan 200 legacy protocollen in allerlei sectoren, van de traditionele industrie tot aan de gezondheidszorg. Op die manier kunnen “verouderde” systemen toch worden uitgelezen. Data kan zo via de IT-omgeving geanalyseerd worden.

Alle Edgeline-systemen zijn ook gecertificeerd voor VMware. Daardoor kunnen er indien nodig verschillende virtual machines op draaien. Vanuit één Edgeline-server zijn meerdere OT-machines te monitoren met dedicated VM’s.

Secure Edge Data Center met Microsoft Azure Stack

Een van de andere mogelijkheden om een datacenter op de edge in te zetten is door gebruik te maken van een HPE appliance die gecertificeerd is voor Azure Stack. Hierdoor kan er een beveiligde datacenteromgeving on the edge worden neergezet die op dezelfde manier werkt en wordt aangestuurd als Microsoft Azure. Er is zelfs een koppeling mogelijk waarbij realtime analyses op de edge worden gedaan en minder urgente zaken naar Azure worden verplaatst om daar te worden verwerkt. Klanten kunnen een grote omgeving hebben die bestaat uit cloud- en edge-workloads.

HPE Aruba speelt grote rol in HPE-strategie voor security en connectiviteit

Aruba werd enkele jaren geleden overgenomen door HPE en dat gaat zeker op de edge zijn vruchten afwerpen. Een van de grootste zorgen die enterprises hebben is hoe ze edge computing gaan beveiligen. Doordat er zoveel meer apparaten met gevoelige data worden verbonden, willen ze niet dat dit in verkeerde handen terecht komt. Daar staat tegenover dat bepaalde mensen of afdelingen wel bij al deze nieuwe databronnen moeten kunnen, om het bedrijf te helpen innoveren.

Met de technologie van HPE Aruba kan een bedrijfsnetwerk nu worden geconfigureerd op basis van policies per endpoint. Op basis van het type endpoint dat wordt verbonden kan een policy worden toegepast. Dit kan per endpoint zijn, maar ook per categorie of type device. HPE Aruba heeft met Aruba Central één control panel waarin het complete netwerk kan worden geconfigureerd en policies worden ingesteld. Doordat alles software defined is, is dit direct uit te rollen en toe te passen. Daarnaast beschikt HPE Aruba over ClearPass Device Insight. Dit is een toepassing om het netwerkverkeer van endpoints te analyseren zodra ze verbonden worden, om op basis daarvan de juiste policy toe te passen. Achter ClearPass Device Insight hangt een enorme database met verkeerspatronen zodat direct kan worden bepaald wat voor endpoint het is en waar die thuishoort. Hierdoor kunnen alle edge-industrie machines bijvoorbeeld worden afgezonderd van het kantoornetwerk.

SD-Branch en SD-WAN

Naast het beveiligen van het netwerk kan HPE Aruba ook zorgen voor een optimale verbinding, of ervoor zorgen dat verschillende kantoren, fabrieken en branches aan elkaar verbonden worden. Hierdoor ontstaat er één groot netwerk en kan data efficiënter worden verzameld, kan de beveiliging en monitoring centraal worden geregeld en heeft iedereen toegang tot dezelfde resources.

Daarnaast zorgt de SD-WAN-technologie ervoor dat data de beste route wordt afgelegd op basis van het type verkeer, of dat verkeer met prioriteit ook voorrang krijgt of gebruikmaakt van een dedicated verbinding tussen twee locaties. Ook is de verbinding met de cloud en verschillende SaaS-oplossingen te optimaliseren. Zodat de ervaring met populaire clouddiensten zo vlekkeloos mogelijk is en gebruikers efficiënter kunnen werken. Voor edge-devices is een directe koppeling met de cloud soms essentieel, zodat bepaalde analytics doeleinden alsnog snel ingezet kunnen worden. Of dat bepaalde taken in de cloud kunnen worden uitgevoerd.

Edge computing komt nu echt van de grond

We spraken recent met Tripp Partain, CTO bij HPE voor Converged, edge en IoT-systemen. Hij vertelde dat het HPE-portfolio al volledig genoeg is om elke enterprise te helpen me het bouwen van een edge-oplossing, ongeacht de uitdaging die het bedrijf heeft of de legacy-systemen die het gebruikt. HPE kan in veel gevallen zelfstandig al een oplossing bieden, maar werkt daarnaast ook samen met bijvoorbeeld PTC. PTC heeft een besturingssysteem en software-oplossingen voor IoT-toepassingen. Als HPE niet zelf een volledige oplossing kan leveren, dan lukt dat in samenwerking met PTC wel. Op softwaregebied zit deze partij dieper in het IoT-landschap zitten. Op zo’n moment is de software-oplossing van PTC met de hardware van HPE een goede mix.

We vroegen Partain ook naar de huidige staat van de edge-markt. We praten inmiddels al enkele jaren over de opkomst van IoT en edge computing, maar inmiddels is iedereen het er wel over eens dat we een aantal jaar geleden verwacht hadden al veel verder te zijn. De adoptie van IoT en edge computing gaat bij lange na niet zo snel. Partain erkent inderdaad ook dat de adoptie achter is gebleven bij de verwachtingen, maar dat hij geen nieuwe vertragingen meer ziet. Hij stelt dat hij nu projecten doet waarbij bedrijven meteen willen doorpakken. Niet meer eerst testen in één of twee fabrieken, maar meteen alle 30 locaties aansluiten op een nieuw IT-platform om er voordeel uit te halen. De edge-technologie hoeft zich bij veel bedrijven niet meer eerst te bewijzen. Het besef dat er veel voordelen komen kijken bij innoveren is er.