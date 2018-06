Axis komt met beheeroplossing Audio Manager C7050 Server voor audiosystemen

Axis Communictions kondigt de nieuwe AXIS Audio Manager C7050 Server aan, een oplossing voor het centraal beheren van uitgebreide of geavanceerdere audiosystemen. Dit nieuwe product helpt organisaties de voordelen van audio bij beveiliging te vergroten, met omroepsystemen en het verbeteren van de klantenervaring dankzij achtergrondmuziek.

Gebruikers kunnen hiermee alle audiotoepassingen in hun netwerk via één gebruikersinterface bedienen. Dit komt bijvoorbeeld van pas bij netwerkluidsprekers, audiobridges, microfoons en hoorluidsprekers. Het maakt een eenvoudig en efficiënt beheer van zones mogelijk, afgestemd op specifieke locaties.

In de praktijk

Zo kan een winkelketen voor elke vestiging verschillende zones definiëren voor verschillende ruimtes. Dankzij zonebeheer kan de gebruiker muziek, vooraf opgenomen en/of live-aankondigingen afspelen in één, meerdere of alle zones tegelijk. Het systeem draagt dan bij aan het programmeren van een goede mix van aankondigingen, reclames en achtergrondmuziek gedurende de dag, de week en het jaar. Tussendoor zijn ook live-aankondigingen te doen als de situatie dit vereist.

Axis belooft daarbij dat er geen complexe softwareprogrammering vereist is. Alle netwerkaudiotoepassingen maken automatisch verbinding via het LAN/WAN-netwerk. Gebruikers kunnen hun netwerkaudiosysteem beheren via een computer, tablet of smartphone. Het programmeren van vooraf opgenomen nummers, het geluidsvolume regelen en controleren of de toestellen naar behoren werken is mogelijk. Via het systeem is er 24/7 statusoverzicht van alle verbonden apparaten, zodat fouten direct kunnen worden geïdentificeerd.

Beschikbaarheid

Het bedrijf ziet dat de verbeteringen van netwerkaudiotechnologie en de mogelijkheid om de voordelen van netwerkaudio in steeds meer situaties toe te passen ervoor zorgen dat het combineren van audiotoepassingen steeds complexer wordt. Met deze oplossing speelt Axis daarop in. De Audio Manager C7050 Server is verkrijgbaar via de verkoopkanalen van Axis Communications.