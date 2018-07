Coinbase lanceert cold storage dienst voor diverse cryptovaluta

Coinbase, de grootste beurs voor cryptovaluta in de Verenigde Staten, heeft vandaag de lancering van een cold storage dienst aangekondigd. Coinbase Custody heeft deze week zijn eerste storting geaccepteerd en is er vooral op gericht om institutionele investeerders meer kansen te bieden om op veilige wijze de markt te betreden.

Dat meldt Coinbase vandaag. Cold storage houdt in dat er een sterk beveiligde digitale kluis ontwikkeld is, die van meerdere partijen tegelijk vraagt om een privésleutel te gebruiken om hem te ontgrendelen en valuta over te boeken naar andere adressen. Specifiek betekent dat, dat niet zomaar iedereen toegang kan krijgen tot de cryptovaluta, zelfs als er een sleutel uitgelekt zou zijn.

Uitgebreid getest

Sam McIngvale van Coinbase Custody noemt het een uitgebreid geteste dienst voor cryptovaluta. Het is dienst die ontworpen is als veilige plek voor diverse partijen, waaronder investeerders, maatschappijen, fondsen en startups, zodat zij hun cryptovaluta veilig kunnen bewaren zonder al te grote risico’s te lopen op hacks.

Daar het een “custodial service” is, biedt Coinbase Custody ook dedicated account support, strike financiële controles en andere regels om de veiligheid van transacties te verzekeren. Het gaat dan onder meer om gescheiden toestemmingen en gegarandeerde reactietijden voor overboekingen.

Het juiste moment

De lancering van de dienst, die overigens ontstaan is uit een drietal overnames door Coinbase – Keystone Capital Inc, Venovate Marketplace Inc en Digital Welath LLC, komt op precies het juiste moment. De afgelopen maanden hebben fraude en diefstal ervoor gezorgd dat het vertrouwen in virtuele valuta flink is afgenomen.

Een onderzoek van Carbon Black wijst er zelfs op dat in de eerste helft van dit jaar maar liefst 1,1 miljard dollar aan cryptovaluta is buitgemaakt. Dat is wel heel erg veel en zorgt ervoor dat het vertrouwen de prille industrie flinke klappen te verwerken heeft. De dienst van Coinbase, die bij lancering ondersteuning biedt voor bitcoin, bitcoin cash, ethereum en litecoin, komt dus op het juiste moment.