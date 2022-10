IBM lanceert IBM Diamondback Tape Library, een nieuwe tape storage-oplossing met een nadruk op security.

HDD’s en SSD’s zijn sneller en flexibeler, maar tape storage blinkt nog altijd uit op het gebied van kosteneffectiviteit en duurzaamheid. IBM heeft een breed portfolio van tape storage-oplossingen. Het aanbod werd onlangs uitgebreid met Diamondback Tape Library, een kant-en-klare kast van 2,4 vierkante meter met alle benodigdheden voor LTO 9 tape storage-cartridges.

Een enkele Diamondback Tape Library biedt capaciteit voor 27PB aan niet-gecomprimeerde data en meer dan 69PB aan gecomprimeerde data. De oplossing staat meer dan 1.500 LTO 9 tape storage-cartridges toe. Diamondback Tape Library werkt met meerdere tape interfaces, waaronder SAS-12, Fibre Channel 8Gb single and multi-mode.

De technologie ondersteunt IBM Spectrum Archive, een beheerplatform voor tape storage. Daarnaast ontwikkelde IBM de oplossing met het oog op open system-standaarden, waardoor de kasten een scala aan third-party software en hardware ondersteunen.

IBM Diamondback Tape Library

IBM richt Diamondback Tape Library op klanten met vraag naar duurzaamheid, cybersecurity en kosteneffectiviteit. Ten eerste stoot de oplossing volgens IBM tot 97 procent minder CO2 uit dan spinning disk storage. Tape storage verbruikt pas energie wanneer een gebruiker de data benadert, in tegenstelling tot moderne storagetechnologieën.

Ten tweede ontwierp IBM de oplossing met een air-gapped model. De tape storage draait in een geïsoleerde omgeving, wat het lastig maakt voor aanvallers om gegevens te infecteren. Tot slot benadrukt IBM dat de totale kosten van Diamondback Tape Library ongeveer driekwart lager zijn dan spinning disk storage.

Het laatste betekent niet dat tape storage driekwart kosteneffectiever is dan spinning disk storage, want tape storage is traag, en veel toepassingen hangen van snelheid af. Diamondback Tape Library is een uitstekende on-premises oplossing voor het archiveren van grote hoeveelheden data, maar daarbuiten zijn de toepassingen beperkt.

IBM Diamondback Tape Library is direct beschikbaar.

