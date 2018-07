Mimecast en DMARC Analyzer voorkomen samen misbruik van domeinnamen

Mimecast laat aan Techzine weten over een samenwerking met het Nederlandse bedrijf DMARC Analyzer. Gezamenlijke klanten kunnen hierdoor Domain-based Massage Authentication, Reporting and Conformance (DMARC) inzetten om effectiever impersonatie-, spoofing-, phishing- en malware-aanvallen te stoppen.

Volgens Mimecast maken kwaadwillenden steeds meer gebruik van impersonatie-aanvallen, waardoor het een groter gevaar voor bedrijven en organisaties wordt. Voor het stoppen van deze aanvallen acht de securityspecialist een gelaagde aanpak noodzakelijk.

Vervalsing voorkomen

Met de Targeted Threat Protection: Impersonation Protect van Mimecast voorkomt de gebruiker impersonatie-aanvallen die zijn gericht op medewerkers van een bedrijf of organisatie. Bij zo’n aanval lijkt een e-mail afkomstig van een bekende domeinnaam, maar in werkelijkheid is de naam vervalst. Dit gebeurt onder andere door cyrillische letters te gebruiken die lastig van het westerse alfabet zijn te onderscheiden.

Door middel van de samenwerking wordt het voor Mimecast mogelijk de bescherming uit te breiden naar impersonatie e-mails, dankzij een 360 graden zichtbaarheid en controle over alle e-mailkanalen. Hiermee is ongeautoriseerd gebruik van domeinnamen van een organisatie te detecteren en blokkeren. Zo worden klanten, andere externe partijen en medewerkers niet gespooft. E-mails die afkomstig zijn van een vervalst domein worden tegengehouden, om bedrijven te verzekeren dat medewerkers of klanten alleen berichten ontvangen van de juiste persoon.

Dirk Jan Koekkoek, CEO van DMARC Analyzer, voegt hier nog aan toe dat verdediging in de diepte de beste strategie voor organisaties is om voorbereid te zijn op cyberbedreigingen. De combinatie van de DMARC-authenticatieoplossing met Mimecast’s securitygateways beschermt klanten uiteindelijk effectiever tegen e-mailfraude.