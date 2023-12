Alle overheidswebsites zullen binnenkort te herkennen zijn aan een domeinnaam die eindigt op ‘.gov.nl’. Dat zorgt voor uniformisering en maakt het voor gebruikers eenvoudiger om de betrouwbaarheid van de website na te gaan.

De Nederlandse ministerraad heeft ingestemd met het voorstel om ‘.gov.nl’ als domeinnaam te kiezen voor alle overheidswebsites. Dit deelt het mee in een nieuwsbericht. Dit voorstel opperde staatssecretaris Van Huffelen die bevoegd is met de taak van Digitalisering.

Bescherming tegen phishing

Een uniforme domeinnaam werd voorgedragen vanuit veiligheidsoverwegingen. Het is voor gebruikers zo namelijk duidelijker of een website betrouwbaar is of niet. In phishing-aanvallen worden overheidswebsites bijvoorbeeld vaak nagebouwd. Bovendien was het gebruik van verschillende types URL’s een verourderd systeem. In andere landen is er al langer een officiële domeinnaam aangenomen. In België bestaat bijvoorbeeld ‘.fgov.be’.

Het is niet bekend wanneer alle overheidswebsites van URL wijzigen. Het kabinet zal eerst opmeten wat de ‘financiële en organisatorische gevolgen’ van de wijziging zijn.

Aandacht voor AI

Tijdens de minsterraad was er ook aandacht voor het ‘veilig gebruik van AI’. De autoriteit persoonsgegevens (AP) zal voor het goed kunnen uitvoeren van deze taak een budget krijgen van twee miljoen euro in 2024. De AP waarschuwde afgelopen week nog dat er meer en beter zicht en grip moet komen op de risico’s van AI en algoritmes. Om dat te realiseren stelde het voor dat de overheid tegen 2030 een nationaal deltaplan zou opmaken.

