Geen enkele security-oplossing is alomvattend, weten ook SentinelOne en Netskope. Daarom integreren ze hun XDR- en SASE-oplossingen om werknemers te beschermen, waar ze ook zijn.

Concreet betekent de samenwerking dat er voortaan een SentinelOne Singularity-applicatie beschikbaar is voor Netskope. Deze oplossing dient een “uitgebreide en contextrijke zichtbaarheid” te geven voor cyberdreigingen.

Waar dan ook verdedigd

De bedrijven haken in op hybride werk en de security-uitdagingen die dat met zich meebrengt. Een XDR-oplossing zoals die van SentinelOne kan hierin al veel betekenen, maar endpoints en clouds vereisen veelal meer aandacht met specifieke verdedigingstools. Met Security Acess Service Edge (SASE) zijn securitylagen toe te voegen aan de toegang tot clouddiensten, zonder daarbij afhankelijk te zijn van een datacenter. Met andere woorden: er zit zo min mogelijk frictie tussen het apparaat van de werknemer en de cloudservice die men wil aanspreken. Visibility is echter belangrijk om het beheer van deze toegang veilig te houden.

“Zichtbaarheid is de sleutel tot het veilig houden van een gedistribueerd personeelsbestand. Het kan echter moeilijk zijn om het niveau te bereiken dat nodig is om het steeds groter wordende aantal werknemers dat op afstand werkt te beschermen”, zegt Akhil Kapoor, Vice President, Technology Partnerships bij SentinelOne. “Door samen te werken met Netskope maken we het onze klanten gemakkelijk door een geconsolideerd, gedetailleerd beeld te geven van de dreigingsactiviteiten in de hele technologie-stack en tegelijkertijd diepgaande inzichten te bieden die klanten kunnen gebruiken om hun hunting- en onderzoeksmogelijkheden te versterken en hun mensen en informatie veilig te houden.”

Inhaken op elkaars diensten

Een belangrijke reden om securitytools te integreren, is om een eenduidig beleid te voeren. Je kunt in principe talloze oplossingen gebruiken voor elk specifieke beschermingsmogelijkheden, maar daarbij is het onderhouden van uniformiteit een crime. Ook daarom is het wenselijk dat partijen als SentinelOne en Netskope integraties inbakken in hun producten.

Een ander voordeel is dat de informatie uit de ene oplossing ook nuttig kan zijn voor de detectie- en analysetools van de ander. “Netskope biedt waardevolle inzichten in gebruikers- en cloudactiviteit en -risico’s. Met SentinelOne kunnen XDR-klanten deze informatie correleren met andere systemen en er op een geautomatiseerde, intelligente en schaalbare manier naar handelen”, aldus Andy Horwitz, Vice President van bedrijfsontwikkeling bij Netskope.

De samenwerking zou de snelheid van response moeten verhogen. Meer visibility, context en risicobeperking is in ieder geval altijd wenselijk.

